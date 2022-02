Słowacja: Minęły cztery lata od morderstwa dziennikarza i jego narzeczonej

W czwartą rocznicę śmierci dziennikarza Jana Kusiaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej w Bratysławie odsłonięto pomnik, a przed domem, gdzie zostali zamordowani, składano kwiaty. Prezydent Zuzana Czaputova uważa, że odpowiedzialność powinni ponieść zleceniodawcy zbrodni.

Pomnik odsłonięto w centrum Bratysławy na Placu Słowackiego Powstania Narodowego w miejscu, gdzie bezpośrednio po śmierci Kuciaka i Kusznirovej stawiano znicze i składano kwiaty. Tu także odbywały się protesty, które doprowadziły do wymiany rządu na Słowacji. Pomnik przedstawia szczelinę, w której można dopatrzyć się niezabliźnionej rany. Główna część znajduje się na fasadzie budynku.

Zdaniem premiera Eduarda Hegera pomnik będzie także symbolem znaczenia i roli niezależnego dziennikarstwa. Jozef Kuciak, ojciec zamordowanego dziennikarza śledczego powiedział podczas uroczystości, że przyzwoitość usuwana jest z życia publicznego. Nawiązał do faktu, że śmierć Jana nie została do końca osądzona. Wysokie kary więzienia odsiadują bezpośredni mordercy i organizatorzy morderstwa, ale zleceniodawcy zbrodni nie zostali osądzeni.

Podobnie w miejscowości Velka Macza, gdzie zginęli Jan i Martina wypowiadała się prezydent Zuzana Czaputova, która podkreśliła, że Słowacja potrzebuje, aby zleceniodawcy morderstwa odpowiedzieli przed wymiarem sprawiedliwości. "Zostali zabici, ponieważ praca Jana polegała na ujawnianiu korupcji i nadużycia władzy. Zostali zabici, ponieważ działał w interesie nas wszystkich" - powiedziała prezydent. Zwróciła uwagę, że w ostatnich tygodniach w kraju dochodzi do wzmożonej fali nienawiści i gniewu oraz ataków słownych, także wobec dziennikarzy. "Musimy to powstrzymać, zanim będzie za późno" - powiedziała.

W poniedziałek 28 lutego br. sąd pierwszej instancji ma ponownie rozważyć akt oskarżenia wobec możliwych zleceniodawców morderstwa: biznesmena Mariana Kocznera i jego współpracowniczki Aleny Zsuzsovej. Stali już przed sądem i zostali uniewinnieni, ale Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok w 2021 r. Według prokuratury Koczner zlecił zabójstwo Kuciaka z zemsty za to, że dziennikarz zajmował się jego podejrzaną działalność gospodarczą, co mogło pokrzyżować plany biznesmena na wejście do świata polityki.

Jan Kuciak i jego narzeczona zginęli w lutym 2018 roku w miejscowości Velka Macza, w kraju (województwie) trnawskim na południowym zachodzie Słowacji. Zbrodnia wywołała w kraju falę demonstracji i doprowadziła do kryzysu politycznego, w wyniku którego upadł rząd premiera Roberta Fico. Na stanowisku premiera zastąpił go należący do tego samego ugrupowania SMER-Socjaldemokracja (Smer-SD) Peter Pellegrini, którego formacja przegrała później wybory parlamentarne.

Piotr Górecki