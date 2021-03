Słowacja: Minister zdrowia złożył dymisję

Minister zdrowia Słowacji Marek Krajczi złożył w piątek dymisję na ręce prezydent Zuzany Czaputovej. Pierwotnie zapowiadano, że odejdzie dopiero po rozpoczęciu szczepień rosyjską szczepionką przeciw Covid-19 - Sputnikiem V. Prezydent nie zgodziła się z opiniami, że Krajczi stał się ofiarą kryzysu w koalicji.

Czaputova powierzyła pełnienie funkcji szefa resortu zdrowia wicepremierowi, ministrowi finansów Eduardowi Hegerowi, który w gabinecie reprezentuje, podobnie jak odchodzący minister, ugrupowanie premiera Igora Matovicza Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO).

Czaputova wyraziła przekonanie, że Krajczi podejmował decyzje w dobrych intencjach, oceniła jednak, że nie przyniosły one spodziewanych rezultatów. Podkreśliła, że byłemu już ministrowi nie udało się wyegzekwować kluczowych zaleceń dotyczących pandemii i nie miał wsparcia pozostałych członków rządu. Jej zdaniem częścią mandatu ministra jest pooszenie odpowiedzialności politycznej i dlatego nie zgadza się z interpretacją premiera Igora Matovicza i samego Krajcziego, że dymisja ministra była ofiarą złożoną na rzecz kontynuacji koalicji rządowej.

O poświęceniu się Krajcziego i jego rezygnacji z urzędu mówił w czwartek na konferencji prasowej Matovicz, który wówczas zapowiedział, że minister zdrowia odejdzie dopiero, gdy w kraju rozpoczną się szczepienia rosyjskim Sputnikiem V. Takie postawienie sprawy spowodowało, że koalicyjni partnerzy uznali, iż wynegocjowane wcześniej porozumienie o kontynuowaniu współpracy zostało zlekceważone i w związku z tym rozmowy koalicyjne wróciły do punktu wyjścia.

W piątek rano Krajczi zapowiedział, że niezwłocznie złoży dymisję w Pałacu Prezydenckim; powiedział, że nie chce, aby termin jego odejścia był wykorzystywany jako pretekst do obalenia rządu. Po uroczystości jego następca Eduard Heger wyraził nadzieję, że koalicja będzie mogła funkcjonować, ponieważ odejście Krajcziego miało być jedynym warunkiem stawianym przez dwie mniejsze partie koalicji: Wolność i Solidarność (SaS) oraz Dla Ludzi (Za Ludi). Przedstawiciele tych partii po dymisji Krajcziego nie zajęli stanowiska co do dalszej współpracy w rządzie.

Otwarty kryzys w koalicji czterech partii tworzących rząd Matovicza wywołało sprowadzenie przez premiera rosyjskiej szczepionki Sputnik V oraz jej dopuszczenie do użycia na Słowacji przez Krajcziego. SaS i Za Ludi krytykowały też styl pracy samego premiera i chaotyczne zarządzanie kryzysem zdrowotnym. W koalicyjnych rozmowach pojawiały się również żądania rekonstrukcji rządu i zmiany na stanowisku premiera.

Piotr Górecki