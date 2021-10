Słowacja: Najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 od marca - 3480 w ciągu doby

3480 zakażeń koronawirusem zanotowano minionej doby na Słowacji - poinformował tamtejszy resort zdrowia. To najwięcej od połowy marca br., gdy w kraju rozpoczynała się druga fala pandemii. W 10 z 79 słowackich powiatów mają od poniedziałku obowiązywać najsurowsze środki przeciwepidemiczne.

Dotyczy to między innymi powiatów, położonych przy granicy z Polską. Na mapie, którą publikuje resort zdrowia, do czarnych, a więc do tych z najgorszą sytuacją pandemiczną, zaliczono: Świdnik, Bardiejów, Lubowolę, Twardoszyn i Czadcę. W "czarnych" powiatach automatycznie powinny być zamknięte restauracje, w tym nawet te mające tarasy i ogródki. Możliwa jest jedynie sprzedaż na wynos.

Powinny tam zostać zamknięte hotele i schroniska, siłownie i kluby fitness. Nie mogą z nich korzystać także osoby zaszczepione. Szkoły nadal będą otwarte. Nie ma zakazu podróży, także za granicę. Do jego wprowadzenia potrzebne byłoby ponowne wprowadzenie stanu wyjątkowego.

W powiatach oznaczonych kolorami ciemnobordowym i czerwonym restrykcje są słabsze. Nie ma ich w ogóle w powiatach "zielonych", ale żaden ze słowackich regionów nie został zaliczony do bezpiecznych pod względem sanitarnym.

Na początku tygodnia liczba hospitalizowanych w związku z Covid-19 na Słowacji przekroczyła 1000. To najwyższy wskaźnik od maja br. Tylko jedna piąta pacjentów przyjętych do szpitali została zaszczepiona.

Piotr Górecki