Słowacja: nie możemy przymykać oczu na groźbę konfliktu na Ukrainie

Prezydent Zuzana Czaputova oświadczyła we wtorek, że Słowacja nie życzy sobie konfliktu na Ukrainie, ale nie może przymykać oczu na groźbę konfliktu. Wypowiadając się w związku z napięciami wokół Ukrainy, zaapelowała żeby nie tracić rozsądku, zachować spokój i odróżniać fakty od propagandy.

Zdaniem Czaputovej wzmocnienie obrony wschodniej granicy Republiki Słowackiej, jak również całego wschodniego skrzydła NATO przez siły sojusznicze leży w interesie kraju.

Poinformowała, że Bratysława rozmawia z Kijowem o ewentualnych potrzebach Ukrainy. Prezydent uznała, że prawa Rosji nie obejmują możliwości decydowania o losie innych, bez względu na jej interesy.

Odrzuciła żądania Moskwy, by kraje nienależące do NATO zrezygnowały z ewentualnego wejścia do Sojuszu oraz by niektóre państwa członkowskie, w tym Słowacja, przyjmowały na swoim terenie sprzęt i wojska Sojuszu tylko za zgodą Rosji. Zdaniem prezydent należy odrzucić postulaty powrotu do czasów, gdy wielkie mocarstwa dzieliły kontynent na strefy wpływów.

Czaputova stwierdziła, że potrzebny jest gruntowny przegląd zasad zarządzania kryzysowego i obronności wewnętrznej. Przestrzegła, że sytuacja wokół Ukrainy może doprowadzić do kryzysu uchodźców i stwierdziła, że należy promować jedność i wspólnotę oraz gotowość do dalszego rozwoju zbiorowego bezpieczeństwa.

Piotr Górecki