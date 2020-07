Słowacja: Obrońcy chcą uniewinnienia oskarżonych o zabójstwo dziennikarza Kuciaka

Przed sądem w Pezinku koło Bratysławy obrońcy oskarżonych o zabójstwo w 2018 roku słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka wnioskowali w piątek o ich uniewinnienie. Domniemany zleceniodawca zbrodni biznesmen Marian Koczner porównał proces do rozpraw z lat 50. XX wieku.

Koczner rozpoczął mowę końcową porównując swój proces z rozprawą zamordowanej przez komunistów Milady Horakovej.

Według prokuratury nakazał on zamordowanie Kuciaka z zemsty za publikacje dziennikarza o jego niejasnych interesach. W piątek oskarżony mówił, że nie widział w Kuciaku zagrożenia dla siebie.

"Jan Kuciak w żaden sposób mi nie przeszkadzał" - zapewnił Koczner i dodał, że teksty publikowane na portalu Aktuality.sk nie różniły się od zamieszczanych w innych mediach, takich jak dzienniki "Sme", "Denník N" lub "Novy Czas".

"Jan Kuciak z pewnością nie odbiegał od średniej, był nawet poniżej niej" - ocenił Koczner. Jego adwokat Marek Para również zakwestionował przyjęty przez oskarżenie motyw zabójstwa. "Dziennikarze piszą o moim kliencie od lat 90." - powiedział.

O uniewinnienie wystąpiła także adwokatka Aleny Zsuzsovej, która miała pośredniczyć w przekazaniu zlecenia do bezpośrednich wykonawców zabójstwa. Wskazała na nieprawidłowości w postępowaniu dowodowym oraz domagała się przesłuchania świadków, którzy mogliby być związani z innym motywem zbrodni.

Na błędy w postępowaniu zwracał również uwagę obrońca Tomasza Szabo, który na miejsce zbrodni miał zawieźć swojego kuzyna i bezpośredniego wykonawcę mordu, Miroslava Marczeka.

Oprócz Kuciaka Marczek zastrzelił również jego narzeczoną Martinę Kusznirovą. Przyznał się do tego już wcześniej, a także do jeszcze jednej zbrodni, której dokonał na południu Słowacji, i został skazany na 23 lata więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

W osobnym procesie na 15 lat więzienia został skazany również pośredniczący w zleceniu zabójstwa Zoltan Andruszko, który współpracował z policją i m.in. na podstawie jego zeznań sformułowano akt oskarżenia.

Według mediów zapowiedziany na środę kolejny dzień procesu może być ostatnim, ponieważ postępowanie dowodowe i przesłuchania świadków zostały zakończone, mowy stron zostały wygłoszone i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydano wyrok.

Prokurator Vladimir Turan domaga się 25 lat więzienia dla wszystkich oskarżonych.

Jan Kuciak i jego narzeczona zginęli w lutym 2018 roku w miejscowości Velka Macza, w kraju (województwie) trnawskim na południowym zachodzie Słowacji. Zbrodnia wywołała w kraju falę demonstracji i doprowadziła do kryzysu politycznego, w wyniku którego upadł rząd premiera Roberta Fico. Na stanowisku premiera zastąpił go należący do tego samego ugrupowania SMER-Socjaldemokracja (SMER-SD) Peter Pellegrini, którego formacja przegrała wybory parlamentarne w lutym 2020 roku.

