Słowacja: Od wtorku krótsza kwarantanna mimo dużej liczby zakażeń koronawirusem

Laboratoria na Słowacji wykryły ostatniej doby 8120 zakażeń koronawirusem, najwięcej od pierwszej połowy grudnia 2021 roku. Mimo to od wtorku obowiązuje w kraju skrócona do pięciu dni kwarantanna po pozytywnym teście na Covid-19 lub po kontakcie z osobą zakażoną.

Od tygodnia tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa na Słowacji znacznie wzrosło, co zdaniem służb sanitarnych wynika z szerzącego się wariantu Omikron.

W poniedziałek zanotowano dwukrotnie więcej nowych zakażeń niż przed tygodniem. Przy tym nieznacznie spadła liczba hospitalizowanych z Covid-19; w szpitalach przebywa obecnie 1499 takich osób. Według danych Krajowego Centrum Informacji Zdrowotnych (NCZI) ponad 81 proc. hospitalizowanych nie jest zaszczepiona.

Od wtorku skrócony został do pięciu dni okres izolacji dla osób, które mają pozytywny wynik testu. Podobnie skróceniu ulega kwarantanna dla tych, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi.

Osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą już poddawać się kwarantannie po kontakcie z zakażonym, jak to miało miejsce do tej pory. Jednocześnie na Słowacji skrócono ważność certyfikatów szczepień z dwunastu do dziewięciu miesięcy.

Eksperci i przedstawiciele władz podkreślają, że decyzja o skróceniu kwarantanny ma charakter pragmatyczny i nie wynika z zaleceń medycznych. Po pięciu dniach ludzie nadal mogą roznosić koronawirusa, ale skrócenie izolacji ma na celu uniknięcie poważnych zakłóceń w działalności niektórych gałęzi gospodarki.

Eksperci zalecają jednak, aby jak najwięcej osób pracowało zdalnie.

Piotr Górecki