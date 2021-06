Słowacja: Papież Franciszek na konferencji GLOBSEC namawiał do solidarności i transformacji ekologicznej

W specjalnym posłaniu wideo do uczestników rozpoczętej we wtorek w Bratysławie konferencji GLOBSEC papież Franciszek namawiał do stworzenia modelu solidarności i transformacji ekologicznej. Pandemia pokazała, że nikt nie może się sam przed nią obronić - zaznaczył.

Zdaniem Franciszka konferencja będzie okazją do ważnej dyskusji na temat świata po pandemii. Powiedział, że kryzys związany z koronawirusem jest wyzwaniem do stworzenia nowego modelu, który będzie miał na względzie rozwój wszystkich. Uznał, że konieczny jest dialog i akceptacja podejmowanych decyzji tak, aby "śmierć zamienić w życie, a broń w żywność".

Papież powiedział, że ludzkość ma "dług ekologiczny", który spłacać będą przede wszystkim ludzie biedni. Świat określił jako wspólny dom, który należy go chronić. Wezwał uczestników konferencji do zastanowienia się nad tym, w jakim stopniu ludzkość jest odpowiedzialna za kryzys związany z pandemią.

Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział, że modli się o to, aby dyskusje podczas konferencji GLOBSEC przyczyniły się do powszechnego udziału w rozwiązaniach opartych na pokojowym współistnieniu i harmonii.

W konferencji GLOBSEC odbywa się w Bratysławie po raz szesnasty. Uczestniczy w niej 800 osób. Wśród gości są prezydenci Polski i Chorwacji, Andrzej Duda oraz Zoran Milanović. Zaproszony został też kanclerz Austrii Sebastian Kurz oraz premier Słowacji Eduard Heger. Będą uczestniczyć w panelu poświęconym odnowie gospodarczej Unii Europejskiej po pandemii.

Z Bratysławy Jakub Borowski i Piotr Górecki