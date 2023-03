Słowacja: Partia byłego premiera złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez członków obecnego rządu

Partia SMER byłego premiera Słowacji Roberta Fico złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez członków obecnego rządu, którzy mieli dopuścić się nadużycia władzy, naruszenia obowiązków w zarządzaniu cudzym majątkiem oraz sabotażu. Skarga jest związana z przekazaniem Ukrainie przez Słowację myśliwców MiG-29.

Fico, którego partia ma szanse wygrać we wrześniu przedterminowe wybory parlamentarne, już wcześniej zapowiadał złożenie takiej skargi. Tymczasem obecny minister obrony Słowacji Jaroslav Nad' ze swej strony zapowiada wniosek do prokuratury związany z nawoływaniem do popełnienia przestępstwa, tym razem przez partię SMER.

Były premier skrytykował wystąpienie prezydent Słowacji Zuzany Czaputovej na dorocznej konferencji na temat polityki zagranicznej. Fico uważa, że polityka zagraniczna Słowacji ma służyć wyłącznie wspieraniu narodowych i państwowych interesów, a prezydent Czaputova nigdy takiej polityki nie prowadziła.

Podczas konferencji Czaputova podkreśliła, że Słowacja musi utrzymać konsensus społeczny co do tego, gdzie jest jej miejsce na arenie międzynarodowej. Podkreśliła, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych polityka zagraniczna będzie kwestią pierwszoplanową.

