Słowacja: Pierwsza Dama USA dziękowała Słowakom za pomoc dla wojennych uchodźców z Ukrainy

Pierwsza Dama USA Jill Biden uhonorowała w niedzielę wolontariuszy i pracowników centrum kryzysowego w Koszycach na wschodzie Słowacji. Odwiedziła słowacko- ukraińskie przejście graniczne. Według mediów konwój Biden przekroczył granicę i skierował się do położonego na zachodzie Ukrainy Użhorodu.

Jill Biden odwiedzała jedną ze szkół podstawowych w Koszycach, w której utworzono klasy dla uczniów z Ukrainy. Podczas obchodzonego w USA, a także na Słowacji w drugą niedzielę maja Dniu Matki od jednej z ukraińskich matek usłyszała, że chcą one jak najszybciej wrócić do swoich mężów.

Premier Słowacji Eduard Heger, który towarzyszył żonie prezydenta Stanów Zjednoczonych na przejściu granicznym z Ukrainą: Vyszne Nemecke powiedział dziennikarzom, że Jill Biden szczególnie interesowały pierwsze dni po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę. Była zainteresowana, co mieli ze sobą uciekinierzy i w jakim stanie były matki i dzieci. Heger przedstawił jej historię 11-letniego chłopca, który samotnie podróżował z Charkowa.

Biden w towarzystwie premiera złożyła wizytę i modliła się o pokój w zaimprowizowanej kaplicy, która powstała w pobliżu granicy. Według informacji relacjonujących wizytę Jill Biden dziennikarzy słowackich mediów konwój amerykańskich samochodów przekroczył granicę z Ukrainą i skierował się do najbliższego, dużego miasta Użhorodu.

Od 24 lutego, kiedy to Rosja rozpoczęła agresję na sąsiedni kraj, granicę Słowacji z Ukrainą przekroczyło około 405 000 uchodźców. Wielu z nich pojechało do innych państw europejskich. Status tymczasowego schronienia, który umożliwia na przykład dostęp do rynku pracy lub do pomocy społecznej i zdrowotnej, Słowacja przyznała do tej pory ponad 74 tys. uchodźcom.

Piotr Górecki