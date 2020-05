Słowacja: Premier: chcemy jak najszybciej otworzyć granice.

Premier Słowacji Igor Matovicz powiedział w czwartek po posiedzeniu gabinetu, że chce jak najszybciej otworzyć granice. Podkreślił, że nie można otwierać granic z krajami, w których jest więcej zachorowań na Covid-19 niż na Słowacji.

Zaznaczył, że celem Słowacji jest jak najszybsze otwarcie granic, ale zastrzegł, iż musi to dokonywać się w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i medycznymi aspektami sprawy.

"Nie możemy otwierać granic do kraju, w którym jest wyraźnie więcej chorych na Covid-19; to by się u nas znowu rozlało i mielibyśmy u nas problem" - powiedział premier. Podkreślił, że nie chce zamkniętych granic bez rzeczywistych powodów i opowiada się za jak najszybszym otwarciem granic, gdy powody te miną.

Według mediów Matovicz należy do zwolenników ostrożnego podejścia do rozluźniania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Argumentuje, że należy dążyć do utrzymania niskiej liczby zakażonych.

Na Słowacji, która liczy około 5,5 mln mieszkańców, zanotowano 1 477 osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Zmarło 27 chorych na Covid-19.

Piotr Górecki