Słowacja: Premier Matovicz: jeśli parlament mnie odwoła, odejdę z polityki

Słowacki premier Igor Matovicz zapowiedział w środę, że jeśli na posiedzenia parlamentu w czwartek zostanie odwołany ze stanowiska, złoży mandat poselski i odejdzie z polityki. Media zarzucają premierowi plagiat pracy dyplomowej.

Matovicz nie zaprzecza plagiatowi, ale podczas konferencji prasowej powtórzył, że był przekonany, że w pracy z 1998 roku znajdują się prawidłowe oznaczenia wszystkich cytatów.

Zapowiedział, że jeżeli podczas zwołanej na czwartek sesji parlamentu zostanie przez posłów odwołany, zrezygnuje z mandatu, przewodnictwa w ruchu Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO), złoży mandat poselski i odejdzie z polityki. Jak sam zauważył, do jego odwołania wystarczy 21 posłów z czterech partii tworzącej rząd koalicyjny, którzy nie są zobowiązani do dyscypliny partyjnej. Zapewnił, że jeżeli dojdzie do jego odwołania, ruch którym teraz kieruje, pozostanie w koalicji.

Na środowej konferencji prasowej Matovicz zarzucił gazecie "DennikN", że informacje o plagiacie opublikowała w miniony czwartek, gdy leciał do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej, nie czekając na jego stanowisko w tej sprawie. Dziennik miał uznać, że brak odpowiedzi od premiera do określonej godziny oznacza odmowę odniesienia się do tematu. Matovicz nazwał postępowanie dziennika i jego redaktorów, kłamstwem i stwierdził, że publikacja zagroziła interesom Słowacji.

Przedstawiciele mediów domagali się, aby premier opublikował swoją pracę (bez jego zgody z pracą można się jedynie zapoznać), co pozwoliłoby na jej sprawdzenie przy użyciu stosowanych aktualnie na uczelniach programów antyplagiatowych. Matovicz wielokrotnie odmawiał, proponując, że podda się badaniom na wykrywaczu kłamstw, aby udowodnić swoją nieświadomość popełnienia plagiatu.

Matovicz jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu im. Komeńskiego w Bratysławie. Praca z 1998 roku dotyczyła systemu podatkowego i jego wpływu na firmy. Po publikacji w gazecie "DennikN" premier napisał w sieci społecznościowej, że przez dwa ostatnie lata studiów prowadził działalność biznesową, zaniedbał studia i ściągał podczas nauki. Przeprosił wszystkich uczciwych studentów, którzy ukończyli studia bez ściągania, podpowiadania i innych kombinacji. Odmówił podania się do dymisji.

Media zwracają uwagę, że Matovicz, gdy był politykiem opozycyjnym, krytykował i wzywał do ustąpienia szefa parlamentu Andreja Danka ze Słowackiej Partii Narodowej (SNS), gdy pojawiły się wątpliwości związane z jego pracą dyplomową. Premier nie występował w ten sam sposób, gdy przed miesiącem okazało się, że równie problematyczny jest dyplom obecnego przewodniczącego parlamentu Borisa Kollara, który kieruje współtworzącą rząd partią Jesteśmy Rodziną (Sme rodina).

Piotr Górecki