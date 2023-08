Słowacja: Premier Odor porównał sowiecką inwazję na Czechosłowację do agresji Rosji na Ukrainę

Podczas uroczystości 55. rocznicy inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację premier Słowacji Ludovit Odor powiedział w poniedziałek, że spuścizna sierpnia 1968 nigdy nie była tak aktualna, jak dziś. Jego zdaniem wówczas Kreml obawiał się demokratyzacji, a teraz nie chce wolnej Ukrainy.

"Tak jak Kreml obawiał się, że proces demokratyzacji w naszym kraju zainspiruje inne kraje tzw. bloku wschodniego i osłabi jego władzę, tak dziś Rosja obawia się, że wolna i demokratyczna Ukraina jest czymś, czego nie może zaakceptować i próbuje stłumić ten proces militarnie - powiedział Odor i zwrócił uwagę na tragiczne skutki inwazji na Czechosłowację w 1968 r. "Nie chodzi tylko o to, że ludzie stracili życie. Rodziny zostały rozdzielone, a chcący myśleć swobodnie musieli się ukrywać, inteligencja i środowiska akademickie były systematycznie dziesiątkowane i zastępowane marionetkami podporządkowanymi władzy" - powiedział premier.

Także inni przedstawiciele słowackich władz, którzy przyszli na uroczystość przy gmachu uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, gdzie przed 55 laty doszło do pierwszych protestów podczas inwazji, zwracali uwagę, że tak jak w 1968 r., tak i teraz Moskwa podeptała wszystkie podstawowe zasady prawa międzynarodowego.

Wojska pięciu państw Układu Warszawskiego - ZSRR, Węgier, Polski, Bułgarii oraz w niewielkim stopniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej - zajęły Czechosłowację o świcie 21 sierpnia 1968 roku, by siłą stłumić próbę demokratyzacji kraju oraz zreformowania systemu komunistycznego przez liberalne skrzydło czechosłowackiej partii komunistycznej. W pierwszym dniu sowieckiej interwencji zginęło 58 osób, a do końca 1968 r. - ponad sto. Po brutalnie zakończonej "praskiej wiośnie" rozpoczęła się "normalizacja", jak nazywano przywracanie twardego kursu komunistycznej władzy, który oznaczał represje, czystki, powrót cenzury i ograniczenie wolności. Okupacja Czechosłowacji trwała do 1991 roku.

Piotr Górecki