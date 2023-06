Słowacja: Premier Orban na szczycie Grupy Wyszehradzkiej mówi, by UE pamiętała nie tylko o Ukrainie, ale i o Bałkanach Zachodnich

Podczas szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w poniedziałek w Bratysławie premier Węgier Viktor Orban zaapelował o wsparcie dla Bałkanów Zachodnich. „Unia Europejska musi czuć nie tylko Ukrainę, ale także Bałkany Zachodnie” – powiedział premier Węgier.

Na szczycie premierów Grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry Orban stwierdził, że rzeczą zrozumiałą jest, że uwaga, a przynajmniej jej część, skoncentrowana jest na Ukrainie. "Ale są również inne problemy w Unii Europejskiej. A właśnie Bałkany to jest taki obszar problematyczny. Nie możemy sobie pozwolić na taki luksus, że będziemy mieć klapki na oczach jak konie, ale musimy również zadbać o Bałkany" - stwierdził Orban.

Zdaniem węgierskiego premiera jest tam wiele konfliktów, które narastają z różnych przyczyn. "Te konflikty rosną coraz bardziej, nabierają na intensywności i musimy znaleźć ich kompleksowe rozwiązanie" - powiedział. Zaapelował o taką politykę wobec Bałkanów, która w sposób jednoznaczny zabezpieczy perspektywę członkostwa w UE dla obywateli tego obszaru. "Nie można powiedzieć, że Ukraina dostanie się do Unii Europejskiej szybciej niż te kraje, które już przez lata usiłowały i wciąż powtarzały swój wniosek o akcesję" - uznał i stwierdził, że Unia musi czuć, że jest nie tylko Ukraina, ale także Bałkany Zachodnie. "Trzeba podjąć decyzję historyczną" powiedział i dodał, że chociaż w Grupie Wyszehradzkiej są pewne spory, to premierzy zgodzili się co do sposobu wspierania Bałkanów Zachodnich.

Z Bratysławy Piotr Górecki i Rafał Białkowski