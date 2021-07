Słowacja: Prezydent Czaputova cieszy się z wizyty papieża 12-15 września

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova wyraziła w niedzielę zadowolenie w związku z wizytą w jej kraju papieża Franciszka w dniach 12-15 września br. Prymas Słowacji, arcybiskup Stanislav Zvolensky wezwał wiernych, by "zaczęli przygotowywać się wewnętrznie" na wizytę Ojca Świętego.

O możliwości przyjazdu papieża mówiono podczas wizyty Czaputovej w Watykanie w grudniu ub.r.

"Bardzo się cieszę, że papież Franciszek przyjął zaproszenie i potwierdził swoją wizytę na Słowacji we wrześniu tego roku. Kiedy w grudniu spotkałam się z nim w Watykanie, mówił mi o tym, jak bliska jego sercu jest Słowacja" - przekazała prezydent w specjalnym oświadczeniu.

"Wierzę, że obecność papieża Franciszka będzie dla nas wszystkich przesłaniem pojednania i nadziei w tych trudnych czasach, które przeżywamy" - wskazała.

"Wszystkich proszę, żeby zaczęli przygotowywać się wewnętrznie, by mogli naprawdę usłyszeć przesłanie papieża Franciszka. Jest to przesłanie wrażliwości na tych, którzy cierpią, którzy są na marginesie społeczeństwa, którzy są w potrzebie, czy to materialnej, czy to duchowej. Do tego dochodzi jego wielka troska o dobro rodziny, jego wielka wrażliwość na potrzeby młodzieży" - powiedział prymas Słowacji, arcybiskup Bratysławy Stanislav Zvolensky.

Papież Franciszek ma przyjechać na Słowację 12 września, po odprawieniu w Budapeszcie mszy świętej zamykającej 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Według niepotwierdzonych informacji ma odwiedzić Bratysławę, jedno z sanktuariów maryjnych oraz Koszyce na wschodzie kraju. Spekuluje się również o możliwości wizyty papieża w jednym z romskich osiedli.

