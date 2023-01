Słowacja: Prezydent Czaputova opowiada się za nowymi wyborami parlamentarnymi do lata tego roku

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova opowiedziała się w środę za przeprowadzeniem przedterminowych wyborów parlamentarnych do lata tego roku. Stwierdziła jednoczenia, że jest gotowa zaakceptować wybory we wrześniu, za czym opowiada się premier Eduard Heger.

Przedterminowe wybory mają rozwiązać kryzys polityczny związany z upadkiem mniejszościowego gabinetu Hegera, który w grudniu przegrał w parlamencie głosowanie nad wotum zaufania.

Dziennikarzom Czaputova powiedziała, że powoła przejściowy gabinet fachowców, jeśli decyzje dotyczące przeprowadzenia nowych wyborów nie zostaną przyjęte do końca stycznia br.

"Potrzebujemy rządu z pełnymi uprawnieniami tak szybko, jak to możliwe. Gdyby partie polityczne zgodziły się tylko co do wrześniowej daty przedterminowych wyborów, jest to moim zdaniem opcja do przyjęcia" - powiedziała Czaputova.

Na pierwszym spotkaniu, zapowiedzianym we wtorek przez przedstawicieli partii tworzących po wyborach w 2020 r. koalicję rządową, nie osiągnięto porozumienia w sprawie terminu nowych wyborów.

"Mówimy o 30 września jako dacie przedterminowych wyborów" - powiedział Heger po spotkaniu. Partie opozycyjne, z których dwie najważniejsze - Głos (Hlas) byłego premiera Petra Pellegriniego i Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD) wieloletniego szefa rządu Roberta Fico - chcą wyborów już wiosną 2023 r. Wymieniany jest czerwiec br.

Słowacka opozycja nie zajmuje tak silnych pozycji proeuropejskich i proatlantyckich jak gabinet Hegera. Fico wypowiedział się przeciwko dostawom broni na Ukrainę. W normalnych wyborach kolejne wybory parlamentarne na Słowacji odbyłyby się w lutym w przyszłym roku.

Piotr Górecki