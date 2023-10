Słowacja: Prezydent Czaputova powierzyła Robertowi Ficy misję utworzenia rządu

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova powierzyła liderowi zwycięskiej w sobotnich wyborach parlamentarnych partii Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD) Robertowi Ficy misję utworzenia nowego rządu. Zaznaczyła, że misja jest ograniczona czasowo.

W krótkim wystąpieniu przed spotkaniem z Ficą prezydent nie sprecyzowała jak długo mogą trwać rokowania prowadzone przez przywódcę Smer-SSD.

Czaputova podkreśliła, że powierzenie misji utworzenia nowego gabinetu liderowi najsilniejszej partii jest zwyczajem, a nie obowiązkiem wynikającym z konstytucji. Uznała też, że wybory były demokratyczne, przebiegły zgodnie z prawem i nikt nie podważa ich wyników.

Prezydent powiedziała, że rozumie, iż rezultaty wyborów "wiążą się z różnymi obawami" dla wielu osób. "Dlatego jednym z najważniejszych zadań nowego rządu będzie jak największe uspokojenie podziałów społecznych" - stwierdziła.

Po spotkaniu w pałacu prezydenckim Fico powiedział, że dostał od Czaputovej 14 dni na zbudowanie koalicji. Uznał to za trudne zadanie, ale chce mu podołać. Większość pozwalająca na Słowacji na rządzenie to 75 mandatów. Partia Ficy ma 42 mandaty i dlatego musi szukać koalicjantów. Najczęściej wskazywana jest partia Głos-Socjaldemokracja (Hlas-SD) byłego premiera Petra Pellegriniego. Ta formacja wprowadziła do parlamentu 27 posłów. W takiej koalicji mogłaby jeszcze uczestniczyć Słowacka Partia Narodowa (SNS) z 10 mandatami.

Komentatorzy podkreślają, że los takiej koalicji leży w rękach Pellegriniego, który może też zdecydować się na inny układ. Może wybrać sojusz z Postępową Słowacją (PS), partią Wolność i Solidarność (SaS) Richarda Sulika oraz Ruchem Chrześcijańsko-Demokratycznym (KDH) Milana Mayerskiego. Według obserwatorów do sojuszu ze Smerem Ficy może Hlas zniechęcać fakt, że powstawał w kontrze do dawnej partii władzy. Pellegrini może obawiać się, że wspólne korzenie mogą spowodować "rozpuszczenie" jego ugrupowania w Smerze.

Prezydent Czaputova zapowiedziała, że poza Ficą spotka się także z liderami innych partii politycznych.

Z Bratysławy Piotr Górecki