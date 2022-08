Słowacja: Prezydent Czaputova złożyła kondolencje w związku z wypadkiem autokaru z polskimi pielgrzymami

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova złożyła kondolencje w związku z sobotnim wypadkiem autokaru z polskimi pielgrzymami w Chorwacji - poinformowała w niedzielę agencja TASR.

Czaputova wysłała do prezydenta RP Andrzeja Dudy telegram, w którym "w imieniu społeczeństwa słowackiego złożyła najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i życzyła szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym".

W wypadku autokaru, do którego doszło w sobotę rano na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia, zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne, z których 19 jest w stanie ciężkim. Wszystkie ofiary wypadku to obywatele polscy, którzy zmierzali do położonego w Bośni i Hercegowinie sanktuarium maryjnego w Medjugorje.