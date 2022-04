Słowacja: Prezydent do rosyjskich żołnierzy: zakończcie wojnę; umieracie absurdalną, okrutną śmiercią

Słowacka prezydent Zuzana Czaputova zwróciła się we wtorek w sieci społecznościowej do rosyjskich żołnierzy i ich dowódców po rosyjsku. Przywołała świadectwa o zabitych i gwałconych ukraińskich kobietach i zaapelowała, by zakończyli wojnę, w której sami giną "absurdalną, okrutną" śmiercią.

Czaputova swoje orędzie do "rosyjskich żołnierzy, ich dowódców i wszystkich, których to dotyczy…" wygłosiła po rosyjsku.

"Świat bez wojny, w którym wszyscy próbowaliśmy żyć, zamieniliście w świat, w którym absurdalnie, okrutnie i bezsensownie umieracie" - zaznaczyła. Czaputova podkreśliła, że kiedyś słyszeliśmy mężczyzn rozmawiających o wojnie, a dziś płaczemy nad świadectwami kobiet opowiadających o niewyobrażalnych cierpieniach.

Dodała, że Rosjanie swojej inwazji bronią słowem "wyzwolenie". "Od kogo chcieliście wyzwolić Tetianę z Irpienia, którą wraz z dwójką dzieci zabił rosyjski granat, gdy biegła ulicą mającą być bezpiecznym korytarzem?" - pytała retorycznie słowacka prezydent. Czaputova przywołała następnie doświadczania kolejnych, konkretnych kobiet, zgwałconych i krzywdzonych przez rosyjskich żołnierzy.

"Jestem kobietą, matką... a gdy codziennie czytam o nowych, kolejnych przerażających świadectwach to brakuje mi słów. Widzę jedynie twarze dziesiątek kobiet, dzieci, cywilów, którzy tak bardzo cierpią" - podkreśliła. Jednocześnie zaznaczyła, że w dzisiejszych czasach słowa są niewystarczające, gdy próbuje się opisać ból, który spowodowali Rosjanie.

Prezydent zakończyła swoją wiadomość wezwaniem do rosyjskich żołnierzy i ich dowódców by, jeśli nadal czują w sobie resztki człowieczeństwa, zakończyli wojnę. Dodała, że ranienie bezbronnych to znak największej słabości.

Piotr Górecki