Słowacja: Prezydent do rządu: zmieńcie styl rządzenia lub rozpiszcie nowe wybory

W orędziu o stanie państwa wygłoszonym we wtorek prezydent Słowacji Zuzana Czaputova m.in. wezwała rząd Eduarda Hegera do zmiany stylu sprawowania władzy lub rozpisania nowych wyborów. Podkreśliła, że Słowacja żyje w najbardziej ryzykownym czasie współczesnej historii.

Czaputova zarzuciła mniejszościowemu koalicyjnemu rządowi, że starając się rozwiązać wiele sytuacji kryzysowych, doprowadza do jeszcze większych dramatów. Jej zdaniem w ten sposób niszczone są resztki zaufania publicznego i spójności społeczeństwa. Uznała, że kraj może stanąć w obliczu poważnego kryzysu demokracji, wyjściem mogą być nowe wybory parlamentarne. Jednocześnie pochwaliła rząd za niektóre z zatwierdzonych lub rozpoczętych reform.

Prezydent zwróciła uwagę, że w związku z wojną na sąsiedniej Ukrainie Słowacja pod względem bezpieczeństwa znajduje się w najbardziej ryzykownym okresie swojej historii. Jej zdaniem przez rozpętanie wojny rosyjski reżim podważył wszystkie zasady europejskiego bezpieczeństwa i stał się największym zagrożeniem dla pokoju w Europie. Jego ewentualne przywrócenie będzie trwały tylko wtedy, gdy będzie respektować suwerenność i integralność terytorialna państw oraz ich prawo do wyboru własnej drogi.

W swoim trzecim, od objęcia urzędu w 2019 r., orędziu o stanie państwa Czaputova ostrzegła, że w kraju rośnie liczba osób zagrożonych ubóstwem. Według niej, w związku z kryzysem, obywatele sąsiednich krajów otrzymywali szybszą i większą pomoc niż Słowacy. Dodała, że wielu z tych, którzy są najbardziej zagrożeni z powodu podwyżek cen, nie otrzymują pomocy na niezbędnym poziomie. Zaznaczyła, że bieda prowadzi do wzrostu niezadowolenia i napięć społecznych, co może w końcu doprowadzić do destabilizacji i stopniowej radykalizacji. Wspomniała, że Słowacja stoi w obliczu wojny hybrydowej, której celem jest osłabienie instytucji państwa, podkopanie zaufanie do demokracji i przywrócenie kraju do rosyjskiej strefy wpływów.

Piotr Górecki