Słowacja: Prezydent Duda w Bratysławie: Musimy w sposób jednolity zwiększać nasze siły obronne

Musimy w sposób jednolity zwiększać nasze siły obronne i wspierać Ukrainę, ponieważ Rosja dalej stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas sesji inauguracyjnej szczytu Państw Bukaresztańskiej Dziewiątki w Bratysławie.

Prezydent Andrzej Duda bierze we wtorek udział w spotkaniu prezydentów Państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, które odbywa się w Bratysławie w Republice Słowackiej.

Podczas sesji inauguracyjnej prezydent mówił, że lipcowy szczyt NATO w Wilnie "odegra kluczową rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa w naszym regionie".

"Nie ma wątpliwości, że jako wschodnia flanka NATO odczuwamy skutki tego, co dzieje się na Ukrainie" - mówił prezydent. Zaznaczył, że sytuację w regionie destabilizuje również to, co dzieje się obecnie na Białorusi. "Mamy do czynienia z hybrydowymi atakami na nasze granice. Bazy białoruskie są wykorzystywane do przeprowadzania ataków na Ukrainę, podjęto również decyzję, że rosyjska broń jądrowa będzie przetransportowana na terytorium białoruskie" - wyliczał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że są to są wydarzania, na które Państwa Bukareszteńskiej Dziewiątki muszą odpowiedzieć wspólnie. "Musimy zrobić, co tylko możemy, aby bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i Ukrainy było ważnym punktem na agendzie politycznej wszystkich członków NATO" - mówił.

"Musimy w sposób jednolity zwiększać nasz potencjał obronny. Musimy modernizować nasze armie, musimy wdrażać decyzje podjęte na wcześniejszych szczytach NATO. I musimy robić wszystko, co tylko możliwe, aby obecność Sojuszu w regionie była jak największa" - apelował Duda.

"Musimy również jednolicie, w sposób spójny wspierać Ukrainę, ponieważ Rosja dalej stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa" - dodał.

"Naszym wspólnym priorytetem powinno być dążenie do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych obywateli. Musimy też określić jasną perspektywę dołączenia przez Ukrainę do naszego Sojuszu" - podkreślił.

Na godz. 15. zaplanowane jest spotkanie szefów delegacji Państw Bukaresztańskiej Dziewiątki z przedstawicielami mediów i oświadczenie prezydenta RP.

W planach prezydenta jest także spotkanie z przedstawicielami firm zrzeszonych w Klubie Polskiego Biznesu oraz konsulami honorowymi Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej.