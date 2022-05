Słowacja: Prezydent: oddanie hołdu armii sowieckiej nie może być traktowane jako legitymizacja wojny na Ukrainie

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova stwierdziła w niedzielę, że oddanie hołdu armii sowieckiej nie może być traktowane jako legitymizacja wojny na Ukrainie. Składając wieńce w 77 rocznicę zakończenia II wojny światowej, podkreśliła, że wspomnienie o przeszłości ma miejsce w kontekście konfliktu na Ukrainie.

Czaputova powiedziała, że wojna na Ukrainie musi przypominać, że pokój nie jest czymś oczywistym. W tym dniu nie możemy zamykać oczu na prawdę. Atak Rosji na Ukrainę jest zdradą tych wszystkich poległych, którzy walczyli z prawdziwym, a nie wyimaginowanym nazizmem i faszyzmem.

Premier Eduard Heger uznał, że jeśli chcemy żyć w pokoju, musimy mieć determinację i środki, by go bronić. "Pozostańmy demokratycznym krajem w silnym sojuszu z naszymi sojusznikami w UE i NATO" - powiedział. Jego zdaniem II wojna światowa wiele mówi o skrajnościach, do jakich można doprowadzić, manipulując informacją. Dochodzi do niej pod przywództwem złych przywódców i ich nienawistnych ideologii.

Piotr Górecki