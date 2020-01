Słowacja: Prezydent przyjęła dymisję ministra ochrony środowiska

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova we wtorek przyjęła dymisję ministra ochrony środowiska Laszlo Solymosa. Solymos ogłosił rezygnację po awanturze, jaką wywołał po pijanemu w restauracji. Czaputova powierzyła jego resort ministrowi transportu Arpadowi Ersekowi.

Czaputova nie powołała nowego ministra, ponieważ 29 lutego w kraju odbędą się wybory parlamentarne. Solymos, który w koalicyjnym rządzie reprezentował partię działającą na rzecz współpracy Słowaków i mniejszości węgierskiej Most-Hid, razem z bratem zaatakował 22 stycznia personel chińskiej restauracji w Bratysławie. Jeden z pracowników po incydencie trafił do szpitala.

Dzień później Solymos ogłosił, że składa rezygnację, co spotkało się z uznaniem szefa rządu Petera Pellegriniego. Także Czaputova oceniła we wtorek, że "umiejętność wzięcia odpowiedzialności za swoje błędy powinna być ważną cechą każdego funkcjonariusza publicznego", a "pan Solymos udowodnił (że tę umiejętność posiada), a to nie zdarza się na Słowacji często".

Solymos nie zrezygnował z kandydowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Na liście kandydatów Most-Hid zajmuje wysoką, trzecią pozycję. Według ostatnich sondaży partia balansuje na granicy progu wyborczego i może nie dostać się do przyszłego parlamentu.

Media odnotowały, że w czasie kończącej się czteroletniej kadencji gabinetu, którym kierował najpierw Robert Fico, a od marca 2018 roku Pellegrini z tej samej, najmocniejszej w koalicji rządzącej, partii SMER-Socjaldemokracja (SMER-SD), ministerialne stanowiska straciła większość członków rządu.

Piotr Górecki