Słowacja: Przewodniczący Izby Rolnej i Spożywczej: z powodu ukraińskiego zboża już straciliśmy niektóre rynki zbytu

Przewodniczący Słowackiej Izby Rolnej i Spożywczej (SPPK) Emil Macho powiedział PAP, że Słowacja przez napływ ukraińskiego zboża straciła swoje dotychczasowe rynki zbytu w Niemczech, Włoszech i Austrii.

"Przez to, że ukraińskie zboże trafia do całej Europy, my straciliśmy te rynki i nie możemy sprzedać tam własnej produkcji" - powiedział Macho i dodał, że problem musi być rozwiązany do czasu żniw. Macho zwrócił także uwagę na kwestię jakości importowanych z Ukrainy zbóż. "Po prostu ukraińska pszenica, ukraińskie zboże lub kukurydza nie są tak dobrej jakości, jak pszenica europejska. I to jest ten problem" - powiedział.

"Sądzę, że jak nic nie zrobimy ze zbożem, to za chwilę będą problemy z innymi towarami. Owoce, masło, warzywa, cukier, miód. Czyli to, co sami możemy wyprodukować, a Ukraińcy będą mogli to taniej eksportować. I na to powinna odpowiedzieć cała Europa" - stwierdził przewodniczący SPPK. Powiedział też, że żałuje, że nie działa Grupa Wyszehradzka skupiająca Polskę, Czechy, Węgry i Słowację. "Premierzy mogliby usiąść i powiedzieć, że ukraińskie zboże jest dla naszych krajów problemem i zapytać, jak Bruksela ma zamiar to rozwiązać". Podkreślił, że wprowadzając zakaz importu, Polska i Słowacja nie mają się za co wstydzić. "Pomagamy Ukrainie, wysyłamy odrzutowce, wysyłamy broń, nie mamy z tym problemu, ale jest po prostu granica, której nie chcemy przekroczyć, bo niszczymy własne rolnictwo" - uznał Macho.

Słowacka Izba Rolna i Spożywcza, zrzeszająca głównych producentów branży w pełni poparła wprowadzony w poniedziałek przez rząd zakaz importu ukraińskich zbóż i niektórych innych towarów. "Znajdujemy się obecnie w tak poważnej sytuacji, że bez wprowadzenia tej formy ograniczeń spowodowaliśmy nowe straty dla słowackich plantatorów, co miałoby wpływ na stabilność rynków i zmniejszenie konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Jednocześnie apeluję do naszych plantatorów, aby starali się jak najszybciej sprzedać ubiegłoroczne zboże i tym samym zwolnić magazyny na nowe zbiory, które będą zbierane już za kilka miesięcy" - powiedział prezes Izby Macho.

Piotr Górecki