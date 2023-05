Słowacja: Przyszły premier mówi o zaprowadzeniu potrzebnego spokoju i stabilności

Wskazany przez prezydent Zuzanę Czaputovą na przyszłego premiera rządu technicznego Ludovit Odor zadeklarował, że on i członkowie jego zespołu zrobią wszystko, co możliwe, aby doprowadzić kraj do przedterminowych wyborów we wrześniu i zapewnić pożądany spokój i stabilność.

Oświadczenie Odora przekazały dziennikarzom służby prasowe słowackiego banku centralnego, którego przyszły premier jest wiceprezesem. Priorytety swojego gabinetu zamierza skomentować w przyszłym tygodniu, kiedy jego rząd zostanie mianowany przez głowę państwa. Już teraz zapowiedział rezygnację z funkcji w banku centralnym.

Słowackie media podkreślają, że Odor będzie pierwszym słowackim premierem narodowości węgierskiej. Będzie też pierwszym w historii Słowacji premierem rządu technicznego. Jego skład nie został jeszcze ogłoszony przez kancelarię prezydencką ani przez Odora.

Słowaccy komentatorzy podkreślają, że przyszły premier jest osobą nieznaną szerzej na Słowacji, ale w kręgach ekonomicznych jest traktowany jako wybitny ekspert i urzędnik państwowy.

Dziennik Sme napisał, że "w pracy zawsze stara się oddzielać sprawy zawodowe od osobistych i dzięki temu mógł współpracować z prawicowy ministrem finansów lub później wywodzącym się z lewicy szefem banku centralnego". Jest współautorem podatku liniowego, brał udział w reformie emerytalnej, wprowadzeniu euro i tworzeniu reguł budżetowych.

Słowackie media podały, że na czele niektórych ministerstw staną dotychczasowi wiceministrowie lub doradcy szefów resortów. Przypominają, że prezydent Czaputova, która w niedzielę ogłosiła, że będzie tworzyć gabinet fachowców, zapewniła o ich apolityczności i zdystansowaniu się od kampanii przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się 30 września br.

Dziennikarze i komentatorzy zauważają w związku z tym, że nowym ministrem spraw wewnętrznych ma zostać były szef tego resortu w centroprawicowym rządzie Mikulasza Dzurindy w latach 2002-2003 r. Ivan Szimko. Polityk zadeklarował, że zawiesza swoje członkostwo w partii chadeckiej KDH, która startuje w wyborach. Szefem dyplomacji ma zostać dyplomata, doradca odchodzącego premiera Miroslav Wlachovsky, a ministrem obrony bliski współpracownik obecnego szefa resortu Jaroslava Nad'a Martin Sklenar.

