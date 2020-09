Słowacja: Rekordowa liczba nowych przypadków SARS-CoV-2

Ministerstwo zdrowia Słowacji poinformowało w piątek o rekordowym przyroście zakażeń nowym koronawirusem w ciągu doby. W czwartek testy potwierdziły 137 przypadków SARS-CoV-2. Od marca stwierdzono w kraju 37 zgonów na Covid-19.

Słowacja, gdzie mieszka ok. 5,5 mln osób, miała do niedawna niewielki przyrost zachorowań. Liczba przypadków zaczęła rosnąć w lipcu, a następnie w sierpniu, gdy kilkakrotnie notowano ponad 100 zakażeń w ciągu doby.

Szef służb sanitarnych Jan Mikas zapowiadał, że początek września, czyli okres powrotów z wakacji i początek nowego roku szkolnego, mogą się odbić na statystykach zakażeń i zachorowań. Aktualnie w kraju jest 1570 aktywnych przypadków, co również jest rekordową liczbą. W szpitalach przebywa 70 pacjentów z potwierdzonym zachorowaniem na Covid-19, w tym sześć osób wymaga intensywnej opieki medyczne.

Zgodnie z zarządzeniami służb sanitarnych pracodawcy są zobowiązani do egzekwowania od pracowników przestrzegania kwarantanny, a u osób, którym nakazano przeprowadzenie testów, także spełnienie tego obowiązku. Osoby nie przedkładające stosownych zaświadczeń, nie mogą podejmować pracy. Restrykcje dotykają także uczniów. Co najmniej do 14 września w szkołach obowiązkowe są maseczki.

Piotr Górecki