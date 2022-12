Słowacja: Resort obrony sfinalizował zakup szwedzkich bojowych wozów piechoty

Ministerstwo obrony Słowacji podpisało w poniedziałek w Sztokholmie umowę na dostawę 152 szwedzkich gąsienicowych bojowych wozów piechoty CV90. Koszt największej transakcji zbrojeniowej rządu premiera Eduarda Hegera to niespełna 1,7 mld euro.

Szwedzkie bojowe wozy piechoty zostały wybrane przez słowackie ministerstwo w międzynarodowym przetargu, w którym uczestniczyło jeszcze dwóch innych producentów. Jego wyniki zostały pod koniec czerwca zatwierdzone przez rząd w Bratysławie, który dał ministrowi obrony Jaroslavowi Nad'owi mandat do zawarcia umowy.

Za dostawę pojazdów będzie odpowiedzialna przede wszystkim państwowa spółka zbrojeniowa ZVS Holding z Dubnicy nad Wagiem. Częścią tego kontraktu jest zaangażowanie słowackiego przemysłu obronnego, który powinien uczestniczyć w produkcji CV90 w co najmniej 40 proc. Według ministra Nad'a umowa przyczyni się do stabilizacji miejsc pracy i powrotu słowackiego przemysłu obronnego do pierwszej ligi.

Słowaccy politycy mają nadzieję, że podobną umowę wkrótce ze Szwecją podpisze Republika Czeska, której armia jest zainteresowana 210 bojowymi wozami piechoty CV90. W takim przypadku możliwy będzie upust od wynegocjowanej ceny, co przewiduje podpisana umowa ze Słowacją.

Piotr Górecki