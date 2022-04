Słowacja: Rosja dopuszcza się na Ukrainie haniebnych zbrodni - uznali parlamentarzyści krajów V4

Podczas spotkania w Koszycach przewodniczący komisji parlamentarnych do spraw europejskich krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), którą tworzą Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, zgodzono się, że Rosja dopuszcza się na Ukrainie haniebnych zbrodni. Zaapelowano o odejście od rosyjskich surowców energetycznych.

W spotkaniu w Koszycach uczestniczyli Anita Czerwińska z Polski, Ondrzej Beneszik z Czech, Richard Hoercsik z Węgier. Spotkanie prowadziła Vladimira Marcinkova ze Słowacji, która w rozmowie z mediami podkreśliła, że podczas spotkania zgodzono się, że Rosja popełnia na Ukrainie haniebne zbrodnie, także przeciwko ludzkości.

"Jak w przypadku wszystkich zbrodni, przestępca musi zostać ukarany, a jest nim Rosja" - zauważyła Marcinkova, dodając, że ważne jest, aby zbrodnie te zostały dokładnie zbadane.

Według przewodniczącej komisji europejskiej słowackiego parlamentu wszyscy uczestnicy spotkania byli zdania, że sankcje nałożone już na Rosję przez Unię Europejską muszą być ściśle egzekwowane. Zgodzili się także co do konieczności udzielenia Ukrainie dalszej pomocy materialnej i finansowej. Z wyjątkiem Węgier, zgadzają się także co do potrzeby pomocy wojskowej w obronie Ukrainy lub nałożenia ostrzejszych sankcji.

Członkowie komisji ds. europejskich parlamentów państw V4 zgodzili się, że należy odchodzić od dostaw ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla z Federacji Rosyjskiej i tym samym zaprzestać finansowania rosyjskiej agresji na Ukrainę. W przyjętych konkluzjach po spotkaniu podkreślono konieczność utrzymania jedności europejskiej w kwestii bezpieczeństwa energetycznego i znalezienia sposobu na jak najszybsze uwolnienie się od rosyjskich nośników energetycznych. Jak podkreśliła Marcinkova, nie jest to łatwe wyzwanie, a cel nie może być osiągnięty z dnia na dzień.

W Koszycach na wschodzie Słowacji dyskutowano także o konieczności zwiększenia skuteczności walki z dezinformacją.

Parlamentarzyści z krajów V4 wezwali również do jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w UE. "Negocjacje akcesyjne mogą być wielką szansą na odbudowę Ukrainy po tym konflikcie zbrojnym, który - jak wszyscy mamy nadzieję - wkrótce się zakończy i przyniesie Europie pokój" - powiedziała Marcinkova.

Piotr Górecki