Słowacja: Rozpoczęło się spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej

Od ceremonii oficjalnego powitania przed Pałacem Prymasowskim w Bratysławie rozpoczęło się we wtorek spotkanie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Głównymi tematami narady będą sytuacja bezpieczeństwa w regionie V4 w wyniku agresji Rosji na Ukrainę oraz kryzys energetyczny.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Prezydenci Polski - Andrzej Duda, Słowacji - Zuzana Czaputova, Czech - Milosz Zeman i Węgier - Katalin Novak wezmą udział w dwóch sesjach plenarnych. Pierwsza poświęcona będzie sytuacji bezpieczeństwa w regionie V4 w wyniku agresji Rosji na Ukrainę; druga - kryzysowi energetycznemu i wspólnym europejskim rozwiązaniom, w tym konieczności zielonej transformacji. Spotkanie w słowackiej stolicy zakończy się wspólną konferencją prasową prezydentów o godz. 15.35.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch zapowiedział przed wylotem, że jednym z tematów spotkania V4 będą także rosyjskie ataki na cele cywilne na Ukrainie. "Po raz pierwszy Rosja przyznała się do terroryzmu państwowego, przyznała się też do zbrodni - bombardowanie miejsc cywilnych jest zbrodnią, jeśli uderza się w miejsca, w których żyją ludzie, i robi to państwo, to w tym momencie władze tego państwa zapisują się w kolejce do międzynarodowego trybunału" - mówił.

"Ponieważ zbrodnie nie ulegają przedawnieniu, to zawsze ci, którzy podejmują tego typu decyzje, muszą się liczyć z tym, że do końca życia będą mieli po prostu bardzo poważny indywidualny problem" - dodał.

Pytany, czy jest szansa, by przekonać Węgry i wypracować deklarację z ich strony w sprawie wsparcia militarnego dla Ukrainy, Kumoch zwrócił uwagę, że próbować zawsze warto i próby są podejmowane. "W zasadzie nie ma takiej rozmowy z naszymi węgierskimi partnerami, żebyśmy nie mówili o tym, że ich polityka jest naszym zdaniem niezadowalająca, że region powinien mówić jednym głosem i że Ukraina broni nas wszystkich, w tym Węgier" - przyznał.

Z Bratysławy Aleksandra Rebelińska

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym