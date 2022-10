Słowacja: Rozpoczęły się wybory lokalne i regionalne

Słowacy wybierają w sobotę swoich przedstawicieli w radach gmin, bezpośrednio prezydentów i burmistrzów miast oraz członków rad regionalnych i w bezpośrednich głosowaniach ich szefów. Zdaniem komentatorów głosowanie powinno pokazać rzeczywiste wpływy partii politycznych.

Słowacy po raz pierwszy połączyli wybory lokalne z regionalnymi. Po raz pierwszy też lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 20, a nie jak we wcześniejszych wyborach do 22. W komisjach wyborczych pojawiła się nowa funkcja koordynatora, którego zadaniem jest pomoc obywatelom w oddawaniu głosów.

Istotne są bowiem kolory kopert i samych kart do głosowania. W Bratysławie i Koszycach, gdzie obok żupana (stanowisko zbliżone do marszałka województwa), wybierani są członkowie władz regionalnych, burmistrzowie, rady miejskie oraz władze dzielnicowe, wyborcy dostają aż sześć zestawów kart do głosowania. Żeby sprawa była bardziej skomplikowana, na te sześć kart głosujący mają tylko dwie koperty.

Na Słowacji gminy i miasta decydują o porządku publicznym, gospodarcde odpadami, terenach zielonych, oświetleniu, przedszkolach i szkołach podstawowych. Regiony decydują o szkołach średnich, szpitalach, drogach klasy 3 i 4, domach pomocy społecznej, muzeach, teatrach i bibliotekach. Mają budżety wynoszące ponad siedem i pół miliarda euro rocznie.

Zdaniem komentatorów wybory są ważne także z uwagi na sytuację polityczną w kraju. Rządząca koalicja, po odejściu jednego z partnerów nie ma większości w parlamencie i głosowanie, chociaż mające charakter lokalny, może pokazać lepiej niż sondaże, jaki jest aktualnie układ sił w kraju. Szczególną uwagę przywiązuje się do bezpośrednich wyborów żupanów oraz burmistrzów wielkich miast.

Piotr Górecki