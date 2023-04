Słowacja: rząd nie zakazał tranzytu ukraińskiego zboża

Słowacki rząd zdecydował o zakazie importu ukraińskiego zboża i niektórych towarów rolnych z Ukrainy, ale nie ich tranzytu przez Słowację. Poinformował o tym na briefingu prasowym po posiedzeniu gabinetu minister rolnictwa Samuel Vlczan. Zakaz ma obowiązywać od 19 kwietnia br.

"Rząd zatwierdził wprowadzenie specjalnego trybu tranzytu dla transportów przesyłek produktów rolnych i środków spożywczych z Ukrainy i pochodzących z Ukrainy" - powiedział Vlczan. Jego zdaniem podjęte działania mają na celu ochronę słowackiego sektora rolno-spożywczego, a zwłaszcza zdrowia konsumentów.

"Polska przyjęła bardzo surowe zakazy i musieliśmy zareagować, aby chronić słowacki rynek produktów rolno-spożywczych, w których mamy zapewnioną samowystarczalność" - zaznaczył Vlczan, dodając, że listy towarów zostały ustalone głównie z uwzględnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Wcześniej w poniedziałek resort rolnictwa poinformował, że zaproponował rządowi wprowadzenie zakazu importu wybranych produktów rolnych i środków spożywczych z Ukrainy - zbóż, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, a także lnu i konopi, owoców i warzyw i ich przetworów oraz wina, miodu i produktów pszczelich.

Słowacja jest trzecim - po Polsce i Węgrzech - krajem Grupy Wyszehradzkiej, który zdecydował się na zakaz importu ukraińskiego zboża. W Pradze czeski minister rolnictwa Zdeniek Nekula oświadczył, że jego kraj nie planuje podjęcia podobnych działań.

"W weekend poruszyłem temat importu towarów rolnych z Ukrainy z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Zapytałem, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej na ogłoszony zakaz importu z Ukrainy przez Polskę i Węgry. Potwierdził mi jednoznacznie, że takie jednostronne środki są nie do przyjęcia - stwierdził Nekula i podkreślił, że potrzebna jest unijna zgoda co do zasad, na których będzie możliwy tranzyt ukraińskiego zboża do państw, które go potrzebują.