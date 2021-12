Słowacja: Rząd: zaszczepieni nie będą musieli się stosować do niektórych ograniczeń

Rząd Słowacji zdecydował w środę o częściowym złagodzeniu ograniczeń epidemicznych, z których skorzystać będą mogły przede wszystkim osoby zaszczepione przeciw Covid-19 i ozdrowieńcy. Zmienione reguły mają obowiązywać do 9 stycznia 2022 roku.

Minister zdrowia Vladimir Lengvarski przekazał, że rząd zaakceptował propozycję otwarcia od 10 grudnia wszystkich sklepów, ale wstęp do nich będą mieli tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy. Osoby niezaszczepione będą mogły nadal kupować jedynie niezbędne produkty.

Dla zaszczepionych i tych, którzy przebyli Covid-19, czyli grupy określanej przez słowackie władze skrótem OP (ockovani - zaszczepieni oraz prekonali - osoby, które przeszły Covid-19) zostaną także otwarte ośrodki narciarskie oraz niektóre zakłady usługowe.

Na otwarcie hoteli i pensjonatów trzeba poczekać do 25 grudnia. Będą one mogły przyjmować tylko osoby OP, które dodatkowo będą miały negatywny test na obecność koronawirusa. Restauracje pozostają zamknięte, a posiłki będzie można zamawiać do pokoju.

Od 10 grudnia będą obowiązywać także ograniczenia w transporcie. Obejmą one dalekobieżne połączenia autobusowe i kolejowe, ale nie komunikację miejską. Wszyscy podróżni będą musieli należeć do grupy OP lub przedstawić aktualny negatywny test.

Rząd zdecydował także o wprowadzeniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz licealistów nauczania zdalnego. Tej decyzji nie poparł minister szkolnictwa Branislav Groehling, który dystansował się także od wprowadzenia przez gabinet premiera Eduarda Hegera innych ograniczeń.

Lengvarsky przypomniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że w kraju nadal obowiązuje lockdown i zakaz wychodzenia z domu, z którego zwalniają tylko określone okoliczność, np. konieczność udania się do pracy czy po niezbędne zakupy. Zdaniem ministra zdrowia te zasady będą obowiązywać również w okresie świątecznym, a wyjścia z domu na rodzinne spotkanie nie można traktować jako wyjątku od zakazu wychodzenia z domów.

Zapowiedziano też, że ograniczenia mogą być zaostrzone, jeżeli liczba chorych na Covid-19 leczonych w szpitalach przekroczy 3800. Obecnie ich liczba wynosi około 3450.

Piotr Górecki