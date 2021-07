Słowacja: Sąd Konstytucyjny zawiesił obowiązek kwarantanny dla osób niezaszczepionych

Słowacki Sąd Konstytucyjny (US) zawiesił w środę przepis o obowiązku kwarantanny przy wjeździe na Słowację dla wszystkich osób, które nie są zaszczepione przeciwko Covid-19. Do czasu oficjalnej publikacji tej decyzji nadal wiążące są obowiązujące od 9 lipca przepisy o kwarantannie.

Decyzja US ma zostać opublikowana w ciągu najbliższych dni. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wszystkie osoby przyjeżdżające na Słowację muszą wypełnić elektroniczny formularz wjazdu, a osoby niezaszczepione, z pewnymi wyjątkami, mają obowiązek spędzić co najmniej pięć dni w kwarantannie.

Przeciwko przepisom tym na granicach z Czechami i Węgrami dochodziło do protestów, a stowarzyszenia hotelarzy zwracały uwagę, że turyści z Polski, Czech i Węgier masowo odwołują rezerwacje wakacyjnych pobytów.

Po publikacji decyzji US mają obowiązywać przepisy, które uzależniać będą ewentualną kwarantannę od kraju, z którego przyjeżdża się na Słowację. Wcześniej były one podzielone na trzy kategorie, wynikające z poziomu zagrożenia epidemicznego. Polska, podobnie jak większość państw UE, oznaczona była kolorem zielonym i do przekroczenia granicy ze Słowacją wystarczał negatywny test na obecność koronawirusa, certyfikat o szczepieniach lub o przechorowaniu Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Osoby, które nie spełniały tych wymagań, musiały poddać się kwarantannie, ale można było ją zakończyć natychmiast po przyjeździe, wykonując test na obecność koronawirusa.

Piotr Górecki