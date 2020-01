Słowacja: Szef parlamentu: miałem kontakt z oskarżoną w procesie o zabójstwo Kuciaka

Przewodniczący parlamentu i współrządzącej Słowackiej Partii Narodowej (SNS) Andrej Danko przyznał w środę dziennikarzom, że kontaktował się z Aleną Zsuzsovą, oskarżoną o pośrednictwo w zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Dał do zrozumienia, że nie złoży rezygnacji.

Informacje o zarejestrowanych rozmowach telefonicznych i innych kontaktach Danki z Zsuzsovą opublikowały słowackie media. "Politycznie i wobec prawa nie dopuściłem się błędów. Kontaktowałem się jedynie z wirtualną kobietą, która w rzeczywistości wyglądała inaczej. Nigdy z nią nie rozmawiałem o tym, co robię i jakie decyzje podejmę" - stwierdził szef parlamentu. Publikację nagrań z 2016 roku uznał za naruszenie praw człowieka i ingerencję w kampanię przed mającymi odbyć się 29 lutego wyborami do parlamentu.

Nagrania zostały zabezpieczone w telefonie komórkowym Mariana Kocznera, oskarżonego o zlecenie zabójstwa Kuciaka. Media określały Zsuzsovą mianem "przynęty" Kocznera, która w przeszłości, korzystając z fikcyjnych fotografii i pod różnymi pseudonimami, nawiązywała kontakty z wpływowymi osobami w celu zgromadzenia kompromitujących je materiałów.

Słowackie media otrzymały nagrania rozmów Danki z oskarżoną Zsuzsovą od międzynarodowej sieci dziennikarzy śledczych, którzy prowadzą niezależne śledztwo związane z zabiciem w lutym 2018 roku dziennikarza śledczego Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej.

"Około 2013 roku dostałem na komórkę fotografię pewnej pięknej kobiety. To naturalne, że kobiety mi się podobają, a w tym czasie byłem przed rozprawą rozwodową. Mówmy szczerze - kogo by taka fotografia nie ucieszyła?" - powiedział Danko o początkach znajomości z Zsuzsovą. Dodał, że ta kobieta od czasu do czasu kontaktowała się z nim i zaczął z nią prowadzić niezobowiązujące rozmowy. W jednej z nich miał powiedzieć, że "całuje ją wszędzie i ostatecznie będzie jego". Umawiali się na spotkanie, ale nie doszło ono do skutku.

Przedstawiciele partii opozycyjnych wezwali Dankę do rezygnacji z funkcji przewodniczącego parlamentu. Przewodniczący najsilniejszej partii na scenie politycznej, współrządzącej partii SMER-Socjaldemokracja (SMER-SD), były premier Robert Fico uznał, że publikacje brutalnie ingerują w życie prywatne Danki.

Piotr Górecki