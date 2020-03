Słowacja: Szef partii OLaNO otrzymał misję utworzenia rządu

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova powierzyła w środę misję utworzenia rządu Igorowi Matoviczowi, przywódcy ugrupowania Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO), które w sobotnich wyborach parlamentarnych zajęło pierwsze miejsce, zdobywając 25 proc. głosów.

Otrzymanie tego zadania nie oznacza, że Matovicz zostanie premierem. Mandat otrzymany od głowy państwa jest zwyczajowy i nie jest zapisany w konstytucji.

"Zrobię wszystko, aby w przewidywalnej przyszłości powstał rząd, o których podręczniki będą pisały, że był to najlepszy rząd, jaki kiedykolwiek miała Słowacja" - powiedział Matovicz po spotkaniu z Czaputovą.

Prezydent podkreśliła, że możliwa koalicja i nowy rząd uzyskały w tych wyborach ogromne zaufanie obywateli. "Wierzę, że wszyscy przedstawiciele tych partii zdają sobie sprawę z tej odpowiedzialności. W krótkim czasie potrzebujemy silnego, prawomocnego nowego rządu" - powiedziała Czaputova.

Do rokowań w sprawie nowej koalicji Matovicz zaprosił trzy partie, z którymi wcześniej rokował już nieoficjalnie. Są to: populistyczna partia Jesteśmy Rodziną (Sme Rodina), która z wynikiem 8,2 proc. ulokowała się w wyborach na trzecim miejscu, za OLaNO i współrządzącą do tej pory partią Kierunek-Socjaldemokracja (SMER-SD), i ma 17 miejsc w parlamencie; a także liberalna partia Wolność i Solidarność (SaS) z 13 posłami oraz utworzona przez byłego prezydenta Andreja Kiskę partia Dla Ludzi (Za Liudi), która uzyskała 12 mandatów. OLaNO Matovicza zyskało 53 miejsca w parlamencie i chce utworzyć koalicję dysponującą większością konstytucyjną (minimum 95 mandatów).

Po pierwszej rundzie nieoficjalnych rozmów w poniedziałek i we wtorek Matovicz wypowiadał się z optymizmem, ale wśród potencjalnych koalicjantów zarysowały się różnice. Kiska uznał, że wolałby uczestniczyć w gabinecie bez Sme Rodina. Jak zaznaczył, w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku ugrupowanie to współpracowało ze skrajnymi partiami o profilu nacjonalistycznym i antyimigracyjnym. Krytyczne uwagi do gospodarczego programu Sme Rodina ma także SaS.

Alternatywą dla koalicji tych czterech ugrupowań jest większościowy rząd trzech partii. Lider OLaNO stwierdził, że uwzględniając wyniki wyborów, ewentualna koalicja trzech partii lepiej funkcjonowałaby bez Za Liudi niż bez Sme Rodina.

46-letni Matovicz rozpoczął karierę polityczną w 2010 roku, gdy został posłem z list SaS. Później założył OLaNO i ostro występował przeciw korupcji, wykorzystując wiele niestandardowych sposobów w komunikacji z wyborcami.

Piotr Górecki