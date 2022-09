Słowacja: Tysiące pielgrzymów w sanktuarium maryjnym w Szasztinie

W dniu święta patronki Słowacji Matki Boskiej Bolesnej tysiące pielgrzymów przybyło do Bazyliki w Szasztinie, którą przed rokiem odwiedził papież Franciszek. Dzień Matki Boskiej Bolesnej jest na Słowacji świętem państwowym.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Mszę w ramach narodowej pielgrzymki odprawił biskup z Nitry Viliam Judak, który w kazaniu zauważył, że sytuacja słowackiego społeczeństwa jest fatalna, wskazując na wydarzenia na scenie politycznej i na pogłębiające się podziały wśród Słowaków. "Naprawa jest jednak wciąż możliwa. W Fatimie Maryja interweniowała w bieg historii i w politykę światową, dlaczego więc nie miałaby interweniować w naszą własną drobną, zabałaganioną politykę?" - pytał biskup w homilii i apelował, aby pokazać chrześcijańską kulturę w nadchodzących wyborach samorządowych. "Nie bądźmy tylko niedzielnymi chrześcijanami, wyznawajmy wartości także w naszym codziennym życiu" - mówił.

W narodowej pielgrzymce uczestniczyła m.in. prezydent Zuzana Czaputova, która w sieci społecznościowej napisała, że pielgrzymka odbywa się w duchu wspomnień z ubiegłorocznej wizyty papieża Franciszka na Słowacji.

"Przesłanie, które przekazał nam w tym właśnie miejscu, jest wciąż aktualne i żywe" - stwierdziła. Jej zdaniem ludzie każdego dnia spotykają się ze smutkami i troskami bliskich, chętnie im pomagają. "Ważne jest, abyśmy pozostawali zjednoczeni zarówno w dobrych, jak i złych czasach. I nawet jeśli mamy różne opinie i przekonania, musi nas łączyć wiara we wspólne dobro" - zauważyła Caputova.

Premier Eduard Heger oświadczył na swoim koncie na Facebooku, że w swoich modlitwach błaga Matkę Bolesną o stałą opiekę nad Słowacją i Słowakami w tych trudnych czasach. Zaapelował o solidarność w czasie, gdy w sąsiednim kraju szaleje wojna. "Od wieków historia jednej kobiety uczy nas, by podchodzić do życia z pokorą, a na nienawiść odpowiadać miłością i cierpliwością. To nie znaczy, że powinniśmy akceptować zło" - zaznaczył premier.

Piotr Górecki