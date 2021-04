Słowacja: Uczniowie pierwszych czterech klas wrócili do szkół

Od poniedziałku do szkół wrócili uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych. W przyszłym tygodniu naukę wznowią klasy 8 i 9. Powrót do szkół kolejnych roczników będzie zależeć od sytuacji epidemicznej.

Dla uczniów klas 1-4 nie ma obowiązkowych testów w szkołach. Muszę je mieć rodzice lub osoby odprowadzające dzieci do szkół. W tych klasach nie ma też obowiązku noszenia masek FFP2. Minister szkolnictwa Branislav Gröhling zapowiedział, że około dwóch tygodni potrwa proces powtórnej socjalizacji uczniów i nauczyciele mają do tego przystosować pracę w klasach.

Gröhling zapowiedział, że za tydzień do szkół wrócą uczniowie klas 8 i 9 szkół podstawowych, którzy będą przygotowywać się do rozmów kwalifikacyjnych do szkół średnich. Klasy 5, 6 i 7 zaczną naukę w szkołach dopiero później. Od sytuacji pandemicznej w poszczególnych powiatach zależeć ma także powrót do standardowego nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie w klasach powyżej 4 szkół podstawowych będą musieli mieć aktualne wyniki testów. Będą też musieli nosić maski FFP2 lub maseczki.

Szkoły na Słowacji zostały zamknięte już przed rokiem podczas pierwszej fali pandemii. We wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny, ale już w październiku część szkół przeszła na nauczanie zdalne.

Piotr Górecki