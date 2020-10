Słowacja: W czwartek przybyło 679 zakażeń koronawirusem

Ministerstwo zdrowia Słowacji poinformowało w piątek o 679 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2, co zwiększa ich łączną liczbę w tym kraju do 11 617. W ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł o 6, do 54. W czwartek przeprowadzono 7824 testy.

Premier Słowacji Igor Matovicz, który znał dane resortu przed ich oficjalną publikacją, na Facebooku napisał tylko: "Nie ma rekordu".

W szpitalach jest 251 pacjentów z Covid-19, w tym 15 osób na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Z respiratorów korzysta 24 pacjentów.

Od czwartku na Słowacji obowiązuje stan wyjątkowy, któremu towarzyszą liczne ograniczenia dotyczące imprez kulturalnych, sportowych i społecznych, w tym mszy i nabożeństw, w których może uczestniczyć do 50 osób. W związku z tym Konferencja Biskupów Słowacji poinformowała o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych mszach świętych.

Biskupi jednocześnie zwrócili się do księży o apel do wiernych z najbardziej zagrożonych grup, aby uczestniczyli w mszach za pośrednictwem mediów lub internetu. Przede wszystkim chodzi o osoby w starszym wieku, a także chore lub będące po zabiegach i operacjach chirurgicznych. Zaapelowali też o wzajemną życzliwość i poświęcenie.

