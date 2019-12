Słowacja: Wybuch gazu w Preszowie, zginęła co najmniej jedna osoba

Co najmniej jedna osoba zginęła w piątek w związku z wybuchem gazu, do którego doszło w 12-piętrowym bloku mieszkalnym w Preszowie na wschodzie Słowacji - poinformowała policja. Ofiara śmiertelna to osoba, która usiłowała się ratować skacząc z balkonu płonącego budynku.

Strażacy i policjanci apelują, aby nie zbliżać się do bloku, który grozi też zawaleniem. Trwa akcja ratownicza i ewakuacja. Są osoby ranne.

Strażacy potwierdzili, że część budynku została tak poważnie uszkodzona, że nie można dostać się na wyższe kondygnacje. Agencja TASR podała, że na miejsce tragedii jadą premier Słowacji Peter Pellegrini oraz ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych.