Słowacja: wznowienie kontroli granicznych może ograniczyć przepływ towarów

Słowacki Związek Przewoźników Drogowych (CzESMAD) we wtorek wyraziło zaniepokojone wznowieniem kontroli granicznych między Czechami a Słowacją. Podobne środki, podjęte podczas pandemii koronawirusa, ograniczyły przepływ towarów oraz skomplikowały warunki pracy i produkcji - przypomniano.

Stowarzyszenie przyznało, że rozumie powody, dla których Czechy zdecydowały się tymczasowo przywrócić kontrole graniczne ze Słowacją, ale zaapelowało do czeskich i słowackich władz państwowych, by podjęły starania o jak najszybszą zmianę tej decyzji. Zaproponowało stworzenie specjalnych pasów ruchu dla transportowców, tzw. zielonych pasów, które w znacznym stopniu przyczyniły się do utrzymania łańcucha dostaw podczas kryzysu związanego z pandemią.

Wprowadzenie od czwartku kontroli na granicy ze Słowacją najprawdopodobniej wpłynie też na punktualność międzynarodowych połączeń kolejowych. Decyzja czeskich władz dotyczy m.in siedmiu kolejowych przejść granicznych. Co najmniej o 15 minut opóźnione mogą być składy jadące ze Słowacji do Czech.

Czeskie Koleje poinformowały, że odprawy paszportowe będą odbywać się na przejściach granicznych, a sygnał do odjazdu ze stacji kolejarze każdorazowo otrzymają od policji granicznej. Przewoźnik zachęca do sprawdzania na bieżąco na stronach internetowych informacji o ewentualnych opóźnieniach.

Strona czeska przywróciła kontrole na granicy ze Słowacją, tłumacząc to wzrostem nielegalnej migracji i niewywiązywaniem się strony słowackiej z ustaleń dotyczących readmisji. Kontrole mają obowiązywać przez 10 dni, następnie zapadną dalsze decyzje.

Z Bratysławy Piotr Górecki