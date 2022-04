Słowacja: Za dostarczone na Ukrainę poradzieckie S-300 przyjadą amerykańskie Patrioty

Minister obrony Słowacji Jaroslav Naď napisał w piątek w sieci społecznościowej, że w zamian za dostarczone na Ukrainę S-300, na Słowację przyjedzie bateria systemu Patriot z USA. Do tej pory nie zapowiadano rozmieszczenia takiej broni przez amerykańską armię.

Na Słowacji są dwie baterie Patriot z Niemiec, jedną dostarczyli Holendrzy, czwarta będzie z USA - przekazał Nad'. "Wszystkie baterie będą stopniowo rozmieszczane na terytorium Słowacji i pozostaną tam tak długo, jak będzie to potrzebne" - stwierdził. Dodał, że jego zdaniem systemy Patriot są potężniejsze od pochodzącego z ZSRR systemu S-300, który trafił na Ukrainę.

"Cztery baterie systemu Patriot w najnowocześniejszej wersji PAC 3 zapewniają nieporównywalnie większy potencjał obronny, niż pojedynczy, niezmodernizowany system S-300 z 1987 roku. Jest to więc wyraźne wzmocnienie obrony Słowacji" - uznał Nad'.

S-300, które miał na wyposażeniu słowacka obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa zostały wyprodukowane przez rosyjskie państwowe zakłady zbrojeniowe, które obecnie należą do grupy Ałmaz-Antiej, znajdującej się na listach sankcyjnych. Jednocześnie bez pomocy Rosjan nie można byłoby eksploatować S-300 przez dłuższy czas.

"Jeśli interesem Rosji jest to, co widzimy dziś w Buczy, Mariupolu czy Borodince, to słusznie, że pomogliśmy w obronie Ukrainy" - oświadczyła prezydent Słowacji Zuzana Czaputova.

Lewicowa opozycja parlamentarna uznała, że Heger i Czaputova wciągają Słowację do wojny.

O przekazaniu systemów S-300 na Ukrainę poinformował w piątek podczas podróży do Kijowa premier Słowacji Eduard Heger, który wspólnie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Piotr Górecki