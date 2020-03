Słowacja: Zaprzysiężenie rządu Matovicza w sobotę

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zapowiedziała w poniedziałek, że inauguracyjne posiedzenie wybranego 29 lutego parlamentu odbędzie się w piątek, a w sobotę dokona ona zaprzysiężenia koalicyjnego rządu Igora Matovicza.

Matovicz stoi na czele ruchu Zwykli Ludzie i Niezależni Obywatele (OLaNO), który zajął w wyborach pierwsze miejsce, zdobywając w 150-osobowym jednoizbowym parlamencie 53 miejsca. Razem z nim w spotkaniu z Czaputovą uczestniczył ustępujący premier Peter Pellegrini z opozycyjnej obecnie partii Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD).

Czaputova z uznaniem odniosła się do faktu, że obaj jej rozmówcy zadeklarowali współpracę i konstruktywne podejście przy składaniu i przejmowaniu władzy. Podkreśliła, że wszyscy zdają sobie sprawę z sytuacji, w której znajduje się Słowacja w związku z szerzeniem się koronawirusa. Pellegrini poinformował, że w kraju aktualnie jest 65 jego nosicieli.

"Przyszłym ministrom i przyszłemu panu premierowi przekażemy w pełni obsadzone personalnie urzędy, z ludźmi, którzy już od razu następnego dnia będą mogli kontynuować podjęte procedury, by nie doszło do żadnych przerw w pracy i by nikt nie miał wrażenia, że ktoś chce szkodzić nowemu rządowi" - powiedział Pellegrini.

Matovicz podkreślił, że zmiany rządów są na porządku dziennym, ale nie mają miejsca w tak krytycznej sytuacji. Zapewnił, ze jego rząd nie zamierza przeprowadzać "czystek". Najważniejsze jest poradzenie sobie w obecnej sytuacji - dodał.

Pellegrini złoży dymisję gabinetu w dniu inauguracyjnego posiedzenia nowego parlamentu. Nowy premier stanie na czele koalicyjnego rządu, który obok OLaNO tworzą trzy inne ugrupowania - Jesteśmy Rodziną (Sme Rodina), Wolność i Solidarność (SaS) oraz Dla Ludzi (Za Liudi). Przyszły premier nie podał w poniedziałek nazwisk nowych ministrów, mimo że Czaputova zaakceptowała wszystkie propozycje. Zadeklarował, że zrobi to we wtorek.