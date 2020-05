Słowacki ambasador w Mińsku był na defiladzie, teraz podaje się do dymisji

Słowacki ambasador na Białorusi Jozef Migasz poprosił o zwolnienie z funkcji – poinformowało w czwartek MSZ w Bratysławie. 9 maja z trybuny ambasador obserwował defiladę w Mińsku w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Udziału w uroczystości nie konsultował z centralą.

"Ambasador Migasz poprosił o zwolnienie go z funkcji. Resort dyplomacji jednocześnie zdecydowanie odrzuca jego twierdzenia o tendencyjnej kampanii przeciwko jego osobie. Ambasador naruszył komunikację z centralą, gdy nie konsultował swojego udziału w uroczystościach zakończenia II wojny światowej w Mińsku" - napisano w komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych.

Resort podkreślił, że Słowacja uczciła ofiary z Białorusi, przyjmując ambasadora tego kraju na uroczystościach zorganizowanych w MSZ 7 maja, premier Igor Matovicz wystosował list do premiera Białorusi.

MSZ stwierdził też, że o udziale dyplomaty w wojskowej defiladzie dowiedział się z mediów, a jego tłumaczenia przyjął jako "zajęcie stanowiska politycznego wobec nowego rządu Republiki Słowackiej".

Prasa przypomniała, ze Migasz studiował w latach 70. w Kijowie na wydziale naukowego komunizmu. Piastował funkcję ambasadora Słowacji w Kijowie i w Moskwie, był doradcą rosyjskiego Sbierbanku i przewodniczył parlamentowi. Szefował postkomunistycznej Partii Lewicy Demokratycznej (SDL), którą w 2004 roku wchłonęła partia Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD) sprawująca władzę przez ponad 10 lat do przegranych wyborów w lutym br.

Słowacki portal "DennikN" podał, że Migasz wspólnie z węgierskim ambasadorem w Mińsku byli jedynymi dyplomatami UE uczestniczącymi w państwowych uroczystościach zakończenia wojny.

"Nawet, jeżeli miałbym być jedynym ambasadorem UE na uroczystościach 9 maja, to bym w nich uczestniczył. To jest stosunek mojego kraju i mój osobisty do Białorusinów" - napisał w liście do portalu. "Jestem synem partyzanta, bezpośredniego uczestnika Słowackiego Powstania Narodowego. Wyzwolenie od faszyzmu jest dla mnie podstawową wartością i tak zawsze będzie" - dodał.

Piotr Górecki