Słowackie zakłady skarżą się na brak testów do badania pracowników

Od poniedziałku na Słowacji obowiązują testy dla pracowników, którzy nie mają zaświadczenia o szczepieniach lub przebytej chorobie Covid-19. Zakłady pracy skarżą się na brak testów i zbyt późno wydane instrukcje władz dotyczące nowego obowiązku.

Pracodawcy na Słowacji od poniedziałku mogą dopuścić na stanowisko pracy osoby zaszczepione i po przebytej chorobie Covid-19. Wszystkich innych obowiązuje przedstawienie negatywnego wyniku testu, który nie jest starszy niż tydzień. Jeżeli pracownik nie ma takiego testu, zakład pracy jest zobowiązany do jego wykonania na własny koszt. Odmowa poddania się testom zakłada zakaz wejścia do firmy i bezpłatny urlop.

Państwo ma refinansować firmom koszty testów do 6 euro na pracownika. Stosowne rozporządzenie służb sanitarnych zostało wydane w środę, a szczegółowe instrukcje pojawiły się dopiero w piątek w minionym tygodniu. Związki pracodawców i same przedsiębiorstwa ostrzegały, że władze spóźniły się z wydaniem rozporządzenia i wynikających z niego szczegółowych instrukcji.

W związku z takimi terminami największa firma w kraju, zatrudniający prawie 12 tys. osób Volkswagen Slovakia zapowiedziała, że będzie testować swoich pracowników "najszybciej, jak to możliwe". Inny duży pracodawca na Słowacji, huta U.S. Steel w Koszycach, według doniesień wdrożyła nowe przepisy bez żadnych problemów lub ograniczeń w produkcji. Większość firm zgłasza jednak problemy i zapowiedziane są spotkania związków pracodawców, związków zawodowych, przedstawicieli resortu zdrowia i służ sanitarnych, które mają spowodować pełne wdrożenie rozporządzenia w życie i co za tym idzie doprowadzić do zwiększenia liczby Słowaków uczestniczących w programie szczepień.

Słowacja pozostaje daleko w tyle pod względem szczepień przeciwko Covid-19 za średnią UE. W kraju jest 47,85 proc. osób zaszczepionych. Działania władz zaostrzające reżim sanitarny dla osób niezaszczepionych doprowadziły do wzrostu liczby szczepień w listopadzie. Po ostatnich wypowiedziach ministra zdrowia Vladimira Lengvarskiego o możliwym zaostrzeniu ograniczeń dla wszystkich Słowaków także tych zaszczepionych, zainteresowanie przyjęciem specyfików przeciwko Covid-19 ponownie zaczęło maleć.