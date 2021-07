Słowenia: Długie kolejki na granicy z Chorwacją

Na przejściach granicznych z Chorwacją w sobotę trzeba czekać od dwóch do sześciu godzin - poinformowała słoweńska agencja STA, dodając, że w korkach na granicy utknęli wczasowicze z północy Europy jadący do nadmorskich kurortów.

Według słoweńskiego centrum informacji o ruchu drogowym w sobotę w południe na wszystkich głównych przejściach do Chorwacji czas oczekiwania przekracza dwie godziny.

Sytuacja jest obecnie najgorsza na małych przejściach granicznych, takich jak Vinica, gdzie osoby wjeżdżające do Chorwacji mogą spodziewać się oczekiwania nawet do sześciu godzin.

Na głównych przejściach, takich jak Obreżje-Bregana, Gruszkovje-Macelj i Jelszane-Rupa, czas oczekiwania wynosi od dwóch do czterech godzin.

Ruch w przeciwnym kierunku także jest utrudniony. Większość przejść podaje, że czas oczekiwania na wjazd do Słowenii przekracza dwie godziny.

Ambasada RP w Zagrzebiu informowała w piątek na Facebooku, że okres oczekiwania na odprawę graniczną nawet w dni powszednie czasami wynosi ok. półtorej godziny. "Oznacza to, że w trakcie nadchodzącego weekendu ten czas może się wydłużyć nawet do kilku godzin - tym bardziej, że początek sierpnia to zwyczajowa pora, gdy swoje urlopy masowo rozpoczynają również turyści z państw Europy zachodniej" - napisano w komunikacie.