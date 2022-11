Słowenia: Ekspert: ci, którzy mieli pozycję z czasów komunistycznych byli wygranymi nowego systemu

"Ci, którzy mieli pewną pozycję, kapitał czy wiedzę w wyniku aktywności w czasach komunistycznych byli swego rodzaju wygranymi nowego systemu w Słowenii. Niektóre niejasne powiązania przetrwały do dzisiaj" - powiedział PAP dr Marko Lovec, wykładowca Uniwersytetu w Lublanie - "Obecność ludzi byłego reżimu można wciąż zauważyć w mediach czy sądownictwie" - dodał.

W Słowenii nie przeprowadzono lustracji, tak jak to miało miejsce w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które należały do bloku socjalistycznego - podkreślił wykładowca Uniwersytetu w Lublanie. "Ci, którzy stracili mienie po II wojnie światowej otrzymali odszkodowania, ale nie przypominam sobie żadnych kroków podjętych przeciwko tym, którzy dopuścili się poważniejszych przestępstw w czasach komunistycznych" - dodał.

Lovec powiedział, że część ludzi, którzy zajmowali ważne pozycje w tamtych czasach wciąż odgrywa istotną rolę w Słowenii. "Obecność ludzi byłego reżimu można zauważyć w mediach czy sądownictwie, choć ich rola w czasach komunistycznych to kwestia dyskusyjna. Jest jednak kilka osób, które robiły kontrowersyjne rzeczy w czasach komunistycznych; jeśli byłyby prawne podstawy do ich osądzenia, to już dawno by to zrobiono" - zauważył rozmówca PAP.

"W latach 90. była pewna presja, aby ograniczyć ludziom poprzedniego reżimu dostęp do funkcji w demokratycznym państwie, ale była dość słaba. Przykładowo taką postacią, która odgrywała ważną rolę w poprzednim systemie, był Milan Kuczan, pierwszy prezydent demokratycznej Słowenii (w latach 1986-1989 przewodniczący KC Związku Komunistów Słowenii - PAP)" - powiedział Lovec.

W dzisiejszego polityce - jak wskazał - nie ma jednak znaczącej postaci, która by wywodziła się z poprzedniego systemu. Dwóch ważnych polityków: prezydent Borut Pahor i lider opozycji Janez Jansza zaczynali swoje kariery w starym systemie, ale mają poglądy antykomunistyczne - dodał rozmówca PAP.

"Reżim komunistyczny był nieco inny niż to miało miejsce na przykład w republikach sowieckich: pomimo tego, że był to system jednopartyjny, w którym nie było wolności, a prawa człowieka były łamane, to był on jednak nieco lżejszy i mniej scentralizowany niż w Związku Sowieckim" - zauważył ekspert.

Odniósł się również do symbolicznego wymiaru komunistycznej spuścizny w Słowenii. Część pomników z czasów komunistycznych została usunięta, natomiast cześć pozostała na swoim miejscu i jest obecna w wielu dużych miastach w Słowenii.

Kwestia pomników nie stanowi jednak społecznego problemu, jak na przykład w państwach bałtyckich, choć symbole przeszłej epoki są niekiedy częścią walki politycznej pomiędzy lewicą a prawicą - zauważa Lovec. Ma to miejsce na przykład w trakcie dużych politycznych protestów, pomniki nie są jednak powodem tych protestów - dodaje.

"Dziś u niektórych osób widać pewną nostalgię za dawnymi czasami. Co interesujące, zjawisko to można czasami zaobserwować wśród części przedstawicieli młodszego pokolenia, które nie doświadczyło czasów komunistycznych" - stwierdził Lovec.

Z Lublany Marcin Furdyna