Słowenia: Kandydaci na prezydenta popierają Ukrainę, ale różnią się ws. działań Zachodu

Podczas debaty przeprowadzonej w czwartek wieczorem przez TV Slovenija przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w Słowenii kandydaci z reguły zajęli stanowisko wspierające Ukrainę. Jednak ich opinie różnią się co do tego, jakie działania powinien podejmować Zachód w celu zakończenia wojny.

Kandydaci partii prawicowych Anze Logar (Słoweńska Partia Demokratyczna) oraz Janez Cigler Kralj (Nowa Słowenia) podkreślili poparcie dla Ukrainy oraz potrzebę jedności Unii Europejskiej i NATO w kontaktach z Rosją. "To co Putin robi na Ukrainie, to sponsorowany przez państwo terroryzm wojenny" - powiedział Logar dodając, że kanały negocjacji z Kremlem były otwarte, więc gdyby była szansa na postęp w rozmowach pokojowych, to zostałby on osiągnięty.

"Gdyby Ukraina nie stawiała oporu i nie broniła się, Putin nie zatrzymałby się na niej i stanowiłby zagrożenie dla całej Europy, w tym może nawet dla nas" - podkreślił Kralj.

"Pomyślmy tylko, jak czuliby się Słoweńcy, gdyby ktoś chciał wymusić na ich kraju jakiś pokój i straciliby oni jedną trzecią swojego terytorium" - powiedziała bezpartyjna kandydatka Natasza Pirc Musar. Podkreśliła też, że jest zwolenniczką pokoju i w razie wyboru na urząd prezydenta ożywi inicjatywę przeciwko broni jądrowej.

Z kolei Milan Brglez, popierany przez partie tworzące obecną koalicję: Ruch Wolności oraz Socjaldemokratów, zaznaczył, że Ukrainie trzeba pomagać, ale działają również sankcje wprowadzone na poziomie unijnym. Podkreślił też, że są podejmowane próby zakończenia wojny na poziomie prezydenckim, które mogą doprowadzić do negocjacji. "Takie kanały obejmują (prezydenta Francji - PAP) Emanuela Macrona i (prezydenta Turcji - PAP) Recepa Erdogana, ale także presję na Chiny, by spróbowały coś zrobić teraz, gdy dochodzi do grożenia bronią jądrową" - dodał.

Kandydaci o mniejszym poparciu, bez większych szans na drugą turę, wyrażali bardziej zdystansowane opinie na temat wojny. Bezpartyjny Vladimir Prebilic podkreślił, że choć Rosja jest agresorem, to zawsze trzeba mówić o pokoju. "Jestem zaskoczony, że prezydent Zełenski zabronił rozmów o pokoju, ponieważ kontynuacja wojny oznacza zniszczenie Ukrainy" - stwierdził dodając, że pokój musi zostać osiągnięty nawet wówczas, jeśli jego ceną jest zakończenie dostaw broni dla Kijowa.

"To co dzieje się na Ukrainie, to wojna między imperializmem NATO a militaryzmem Putina. Jedynym jej beneficjentem są Stany Zjednoczone" - mówił Miha Kordisz, kandydat partii Lewica, który ma zaledwie kilkuprocentowe poparcie. Na początku października powiedział on, że wzorem dla naśladowania jest dla niego Włodzimierz Lenin. Lewica wchodzi w skład obecnej koalicji rządowej, która wyłoniła się po kwietniowych wyborach parlamentarnych.

W niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Słowenii. Według sondaży prowadzi kandydat SDS Anze Logar przed Nataszą Pirc Musar oraz Milanem Brglezem.

Jeśli pierwszy tura nie wyłoni zwycięzcy, druga odbędzie się 13 listopada.

Marcin Furdyna