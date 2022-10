Słowenia: Minister infrastruktury: kraj bardzo dobrze przygotowany na jesień i zimę pod kątem dostaw energii i gazu

Słowenia jest bardzo dobrze przygotowana do okresu jesienno-zimowego pod kątem dostaw energii elektrycznej i gazu - zapewnił minister infrastruktury Bojan Kumer po tym, jak w piątek największa elektrownia cieplna TES w kraju została odłączona od sieci.

Kumer podkreślił, że oszczędzanie energii wystarczy, aby wszystkie systemy energetyczne działały bez zakłóceń. Gdyby jednak sytuacja na poziomie unijnym się pogorszyła i przełożyła na tę w kraju, władze będą reagować na bieżąco - zaznaczył.

"Nie ma potrzeby obawiać się przerw w dostawie energii elektrycznej i blackoutów pod warunkiem, że uzgodniony cel UE, jakim jest 10-procentowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w okresie od listopada do marca, zostanie zrealizowany na poziomie unijnym i krajowym" - powiedział Aleksander Mervar, dyrektor krajowego operatora sieci Eles. "Na razie nie ma powodów do niepokoju" - dodał.

Odniósł się też do piątkowego odłączenia od sieci TES, największej elektrowni cieplnej w kraju. Stwierdził, że nastąpiło to w wyniku niedostatecznej ilości węgla i w celu zaoszczędzenia surowca na najbardziej krytyczny okres, tj. od połowy stycznia do połowy lutego. Jedynym dostawcą węgla brunatnego do elektrowni jest kopalnia Velenje, która ma opóźnienia w produkcji - przekazuje agencja STA.

W poniedziałek po południu słoweńska agencja prasowa STK podała, że Matjaz Vodusek ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego TES. "Rezygnacja jest spowodowana względami osobistymi" - poinformowała elektrownia.

Na konferencji podkreślono również, że Słowenia nie doświadczyła żadnych zakłóceń w punktach przesyłu gazu na granicy z Włochami, Austrią czy Chorwacją, dlatego system gazowy kraju pozostaje stabilny.

Rosyjski gaz płynie na razie bez zakłóceń, a do końca roku spodziewamy się potwierdzenia wznowienia dostaw gazu z Algierii przez Włochy, a także od innych dostawców - powiedział Marjan Eberlinc, dyrektor operatora sieci gazowej Plinovodi. Dodał, że nie spodziewa się niedoborów gazu w zimie, choć podkreślił znaczenie planowanej redukcji zużycia gazu.

Marcin Furdyna