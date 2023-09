Słowenia: Największa partia opozycyjna wzywa do zatrzymania migracji i rozmieszczenia wojska na granicy z Chorwacją

Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS), największe ugrupowanie opozycyjne w słoweńskim parlamencie, domaga się od rządu rozmieszczenia wojska na granicy z Chorwacją w celu ograniczenia nielegalnej imigracji – poinformowała agencja STA.

"Liczby są powodem do niepokoju i wymagają szybkich działań" - powiedziała we wtorek posłanka SDS Anja Bah Zibret. "Są one wynikiem niedopuszczalnej polityki rządu otwartych drzwi dla migrantów" - dodała.

Według danych słoweńskiej policji, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku zatrzymano prawie 27 tys. nielegalnych imigrantów; rok temu było ich nieco ponad 10 tys.

Posłanka SDS przedstawiła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji parlamentarnej Komisji Polityki Wewnętrznej. Według niej powinna odbyć się ona w gminie Brezice niedaleko granicy z Chorwacją, której mieszkańcy skarżyli się na dużą liczbę imigrantów.