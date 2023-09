Słowenia: Opozycja: rząd stracił kontrolę nad napływem nielegalnych imigrantów

Policja odnotowała ponad 4 tys. nielegalnych przekroczeń granicy w ciągu pierwszych 12 dni września, a większość migrantów to młodzi mężczyźni. Rząd stracił kontrolę nad sytuacją – powiedziała w trakcie debaty w słoweńskim parlamencie posłanka głównego opozycyjnego ugrupowania SDS Anja Bah Zibert, cytowana przez agencję STA.

Bah Zibert podkreśliła, że sytuacja w ośrodkach dla migrantów jest chaotyczna, a migranci mogą przemieszczać się w niekontrolowany sposób. W jednym z takich ośrodków w Lublanie ma przebywać obecnie 1,2 tys. migrantów, choć może on pomieścić zaledwie 350 osób.

Posłanka Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS) wskazała również na wzrost przestępczości o 60 proc.

"Wszystko to jest odzwierciedleniem waszej polityki otwartych drzwi wobec nielegalnych migrantów, których dosłownie zaprosiliście do Słowenii, zaczynając usuwać ogrodzenie" - powiedziała Bah Zibert, zwracając się do rządzącej Słowenią koalicji.

W połowie 2022 roku rząd w Lublanie poinformował, że 200-kilometrowe ogrodzenie na granicy z Chorwacją, które zostało wybudowane w latach 2015-2016 i miało powstrzymywać nielegalnych imigrantów, nie spełniło swojego zadania i będzie zdemontowane. Po przystąpieniu Chorwacji do strefy Schengen 1 stycznia 2023 roku rozpoczęto jego rozbieranie, jednak w niektórych miejscach pozostało ono na miejscu.

"Z 40 tys. nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli słoweńską granicę w tym roku, 24 tys. zrobiło to w Rigonce, gdzie według danych policji nie usunięto nawet metra ogrodzenia" - powiedział podczas debaty premier Słowenii Robert Golob. "Nie wiem, jakiego jeszcze dowodu potrzeba na to, że ogrodzenie nie działa" - dodał.

Premier stwierdził ponadto, że Unia Europejska rozwiązuje problem imigracji w krajach pochodzenia, a prawica straszy ludzi migrantami.

Według opublikowanych w poniedziałek statystyk od początku roku policja interweniowała w ponad 36 tys. przypadkach nielegalnego przekroczenia granicy w Słowenii. W zeszłym roku w tym samym okresie było to nieco ponad 13,5 tys. przypadków. Większość nielegalnych migrantów stanowili obywatele Afganistanu, Maroka i Pakistanu.

"Liczba migrantów zaczęła rosnąć po przystąpieniu Chorwacji do strefy Schengen i zniesieniu kontroli policyjnych na granicy słoweńsko-chorwackiej. Bezpieczeństwo granic jest teraz zapewnione dzięki zwiększonym kontrolom w głębi lądu, wzdłuż całego obszaru przygranicznego" - ocenia portal "The Slovenia Times".

W ostatnim czasie policja zwiększyła patrole na granicy z Chorwacją, po tym jak mieszkańcy przygranicznych regionów zwrócili się z prośbą o pomoc do władz. Ludność była zaniepokojona pojawieniem się dużych grup, głównie młodych mężczyzn.

"Według danych policji ponad 90 proc. wszystkich nielegalnych migrantów przedostaje się przez gminę Brezice, w szczególności przez Dobovą i Rigonce, dwie wioski położone tuż przy granicy (z Chorwacją - PAP). Zdecydowana większość z nich wnioskuje o azyl, a następnie opuszcza kraj przed zakończeniem postępowania" - pisze "The Slovenia Times".