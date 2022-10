Słowenia: Opozycja zarzuca rządowi brak zdecydowania w kwestii poparcia dla Ukrainy

Lider opozycyjnej Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS) Janez Jansza skrytykował podczas środowej sesji parlamentarnej komisji polityki zagranicznej rząd za brak zdecydowania w poparciu Ukrainy w jej obronie przed rosyjską agresją.

Jansza odniósł się przede wszystkim do faktu, że Słowenia nie dołączyła do dziewięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej - członków NATO, którzy na początku października podpisali wspólne oświadczenie popierające Ukrainę w obronie suwerenności i integralności terytorialnej, wspierając jednocześnie jej dążenie do członkostwa w NATO.

"Na początku kryzysu ukraińskiego Słowenia była proaktywna, składając własne propozycje. Teraz dyskutujemy, do których propozycji złożonych przez innych się przyłączyć i robimy to w sposób letni" - powiedział lider opozycyjnej SDS, który w marcu wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, premierem Czech Petrem Fialą oraz Jarosławem Kaczyńskim spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Jansza wystąpił z krytyką rządu, choć pod wspomnianym oświadczeniem podpisali się głowy państw. Jednak wciąż urzędujący prezydent (w niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Słowenii) Borut Pahor wywodzi się ze środowiska Socjaldemokratów, którzy po kwietniowych wyborach parlamentarnych weszli w skład koalicji rządowej.

"Oceniliśmy, że takie oświadczenie mogłoby poddać w wątpliwość jedność NATO" - tłumaczyła Smiljana Knez z kancelarii prezydenta Pahora. Podkreśliła jednocześnie, że prezydent wielokrotnie wyrażał swoje poparcie dla Ukrainy i zdecydowanie potępiał rosyjską agresję. Nie podpisał oświadczenia z dwóch powodów: nie zaproszono Słowenii do jego koordynowania oraz nie zaproszono krajów zachodnich do złożenia pod nim podpisów.

"Wszyscy zgadzamy się, że Putin musi zakończyć wojnę, a Ukrainie trzeba zaoferować perspektywę drogi do UE i NATO" - stwierdziła minister spraw zagranicznych Tanja Fajon. "Słowenia zawsze będzie stała przy Ukrainie, dopóki ta będzie potrzebowała pomocy" - dodała w odpowiedzi na krytykę opozycji.

W niedzielę 2 października opublikowano oświadczenie prezydentów dziewięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej, którzy są jednocześnie członkami NATO. "Pozostajemy nieugięci w naszym poparciu dla podjętej podczas Szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku decyzji w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy. Wspieramy Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją, domagamy się od Rosji natychmiastowego wycofania wojsk ze wszystkich okupowanych obszarów i zachęcamy Sojuszników do znaczącego zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy" - podkreślono w oświadczeniu, pod którym podpisali się prezydenci Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii i Słowacji.

Marcin Furdyna